Tej nocy ślisko i mgliście. W weekend niespodziewana zmiana pogody

Najbliższa noc będzie na zachodzie kraju bardzo mglista. Na południowym wschodzie można się spodziewać śliskiej nawierzchni po opadach. Za to w weekend temperatury wyniosą nawet 12 st. C.

Ostrzeżenia przed marznącymi opadami

Ekspertka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej synoptyczka IMGW Dorota Pacocha poinformowała, że we wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy kraju mogą się pojawić słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na południu i w centrum prognozuje się deszcz i deszcz ze śniegiem.

REKLAMA

Na krańcach południowych opady mogą marznąć, co spowoduje śliskość nawierzchni. Synoptyczka zaznaczyła, że od godz. 21 będą obowiązywać ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi na południowym wschodzie. W godzinach wieczornych zaczną się tworzyć mgły, które będą ograniczać widoczność poniżej 200 m. Mgły wystąpią głównie na zachodzie kraju i zostało wydane przed nimi ostrzeżenie I stopnia.

Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 st. C na Pomorzu, około 2 st. C na przeważającym obszarze kraju, do około 6 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią opady marznącej mżawki i marznącego deszczu. Miejscami prognozuje się także słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 st. C do minus 1 st. C. Jedynie nad morzem i lokalnie na wschodzie termometry wskażą 0 st. C, na Helu najcieplej, tam nawet 2 st. C. Wiatr nadal będzie słaby, przeważnie zmienny, z przewagą kierunków południowych i zachodnich.

Stopniowe ocieplenie

REKLAMA

W środę utrzyma się zachmurzenie duże, na zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Prognozowane są słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Ekspertka zaznaczyła, że w godzinach porannych mgły zaczną zanikać, a widzialność będzie ograniczona do 2,5 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na południu, 1 st. C na wschodzie, najcieplej na południu, do 6 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby, z kierunków południowych na krańcach północno-zachodnich. Na północy wiatr będzie umiarkowany.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na południu pojawią się rozpogodzenia, w których utworzą się mgły ograniczające widzialność poniżej 200 m. Temperatura minimalna wyniesie od minus 7 st. C na Podhalu, około 0 st. C w centrum, do 2 st. C nad morzem. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany i porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

W weekend ma się zrobić cieplej na południu kraju, tam temperatura może sięgać około 10-12 st. C.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl