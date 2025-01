Seniorzy chcą pracować na emeryturze?

Kontynuacja pracy na emeryturze to nie tylko chęć podreperowania domowego budżetu, ale i podtrzymanie aktywności i rozwój osobisty, a także szansa na spełnianie swoich pasji.

Seniorzy chcą być aktywni

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała raport „Pracujący emeryci i osoby w wieku okołoemerytalnym”, z którego wynika, że seniorzy coraz częściej wybierają aktywność zawodową jako sposób na zachowanie rytmu życia. Według danych ZUS, średni wiek pracujących emerytów wynosi 67,3 roku. Mężczyźni pracują przeciętnie do 68,9 roku, natomiast kobiety kończą aktywność zawodową nieco wcześniej, bo w 66,1 roku. Dane te podkreślają, że wiek nie stanowi przeszkody – wręcz przeciwnie, często jest postrzegany jako moment na wykorzystanie swojego doświadczenia w nowych rolach zawodowych.

REKLAMA

Dalsza kariera zawodowa na emeryturze

REKLAMA

Według badań Koalicji Bezpieczni w Pracy[2] aż 39% osób, które już pracują lub aktywnie poszukują zatrudnienia, planuje dalszą karierę zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wśród ich motywacji znajdziemy zarówno kwestie finansowe, jak i potrzebę bycia aktywnym. Praca jest dla nich sposobem na nadanie codzienności sensu oraz szansą na rozwój osobisty.

Seniorzy podkreślają, że praca to nie tylko obowiązek, ale także okazja do spełniania swoich pasji. Dla wielu jest to moment, aby rozwijać swoje umiejętności oraz działać w obszarach, które ich interesują. Takie podejście pokazuje, że seniorzy coraz częściej postrzegają emeryturę jako nowy etap, a nie zakończenie kariery.

Jak firmy wspierają seniorów

Coraz więcej firm dostrzega wartość zatrudniania emerytów i wdraża strategie wspierające ich aktywność zawodową. Przykładem jest elastyczne podejście do czasu pracy, umożliwiające seniorom dostosowanie godzin pracy do ich potrzeb, co sprzyja równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. Innym rozwiązaniem jest tworzenie zespołów wielopokoleniowych, gdzie doświadczenie starszych pracowników łączy się z nowatorskim podejściem młodszych, co zwiększa efektywność i innowacyjność organizacji.

REKLAMA

Dodatkowo, niektóre przedsiębiorstwa oferują programy mentoringowe, w których emeryci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami. Takie inicjatywy nie tylko wspierają rozwój zawodowy młodszych pracowników, ale także pozwalają seniorom na dalszą aktywność i poczucie bycia potrzebnym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rosnąca liczba pracujących emerytów udowadnia, że wiek nie jest przeszkodą w prowadzeniu aktywnego życia zawodowego. Seniorzy coraz częściej traktują pracę jako sposób na realizację swoich pasji, podtrzymanie aktywności oraz utrzymanie kontaktów społecznych. Więcej informacji do znalezienia w raporcie PARP.

Raport przygotowany w ramach projektu pozakonkursowego FERS pn. „Rozwój i doskonalenie systemu sektorowych rad ds. kompetencji”.

[1] https://www.zus.pl/documents/10182/5859776/Pracujacy+emeryci+XII+2023.pdjf/3dbb7635-6975-1fd6-864e-875524d7c1aa?t=1717488357748

[2]https://bezpieczniwpracy.pl/wpcontent/uploads/2022/11/Raport_Bezpieczenstwo_Pracy_w_Polsce_2022.pdf