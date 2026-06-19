W najbliższą sobotę, 20 czerwca, na boisku sportowym w Makowicach odbędą się obchody 50-lecia działalności klubu piłkarskiego Płomień Caro. Gościem specjalnym obchodów będzie były reprezentant Polski Tomasz Hajto.

50 lat działalności klubu piłkarskiego Płomień Caro Makowice

Pół wieku działalności klubu piłkarskiego Płomień Caro Makowice to piękna historia. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich byłych i obecnych działaczy, zawodników, trenerów, mieszkańców oraz sympatyków klubu do wspólnego świętowania jubileuszu. Obchody 50-lecia działalności klubu to doskonała okazja, aby wspólnie powspominać dzieje piłki nożnej w Makowicach, a także w wyjątkowy sposób zakończyć obecny sezon.

REKLAMA

REKLAMA

Wydarzenie będzie transmitowane przez Sportowy Wałbrzych TV. Na miejscu obecny będzie również przedstawiciel kanału „Cioną po oczach – blog”.

Obchody jubileuszu – mecz, zabawa taneczna i klubowe gadżety

Obchody 50-lecia rozpoczną się o godz. 14.00 meczem Płomień Caro Makowice – Legendy Klubu. Mecz ma być symbolicznym wejściem w cały jubileuszowy dzień. Gościem specjalnym będzie były reprezentant Polski Tomasz Hajto, który dokona oficjalnego otwarcia meczu.

Po zakończeniu meczu i oficjalnych uroczystościach organizatorzy zapraszają do wspólnego świętowania przy muzyce. Zabawa taneczna potrwa do późnych godzin nocnych, a uczestnicy będą mogli skorzystać ze strefy gastronomicznej, w której dostępne będą potrawy z grilla i napoje.

REKLAMA

Na uczestników czekać będą również unikalne klubowe gadżety, dostępne wyłącznie w dniu jubileuszu. Wśród osób, które zdecydują się na ich zakup, wylosowany zostanie specjalny upominek.