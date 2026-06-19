Tomasz Hajto gościem specjalnym na obchodach 50-lecia działalności klubu piłkarskiego Płomień Caro Makowice
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W najbliższą sobotę, 20 czerwca, na boisku sportowym w Makowicach odbędą się obchody 50-lecia działalności klubu piłkarskiego Płomień Caro. Gościem specjalnym obchodów będzie były reprezentant Polski Tomasz Hajto.
- 50 lat działalności klubu piłkarskiego Płomień Caro Makowice
- Obchody jubileuszu – mecz, zabawa taneczna i klubowe gadżety
50 lat działalności klubu piłkarskiego Płomień Caro Makowice
Pół wieku działalności klubu piłkarskiego Płomień Caro Makowice to piękna historia. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich byłych i obecnych działaczy, zawodników, trenerów, mieszkańców oraz sympatyków klubu do wspólnego świętowania jubileuszu. Obchody 50-lecia działalności klubu to doskonała okazja, aby wspólnie powspominać dzieje piłki nożnej w Makowicach, a także w wyjątkowy sposób zakończyć obecny sezon.
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Wydarzenie będzie transmitowane przez Sportowy Wałbrzych TV. Na miejscu obecny będzie również przedstawiciel kanału „Cioną po oczach – blog”.
Obchody jubileuszu – mecz, zabawa taneczna i klubowe gadżety
Obchody 50-lecia rozpoczną się o godz. 14.00 meczem Płomień Caro Makowice – Legendy Klubu. Mecz ma być symbolicznym wejściem w cały jubileuszowy dzień. Gościem specjalnym będzie były reprezentant Polski Tomasz Hajto, który dokona oficjalnego otwarcia meczu.
Po zakończeniu meczu i oficjalnych uroczystościach organizatorzy zapraszają do wspólnego świętowania przy muzyce. Zabawa taneczna potrwa do późnych godzin nocnych, a uczestnicy będą mogli skorzystać ze strefy gastronomicznej, w której dostępne będą potrawy z grilla i napoje.
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Na uczestników czekać będą również unikalne klubowe gadżety, dostępne wyłącznie w dniu jubileuszu. Wśród osób, które zdecydują się na ich zakup, wylosowany zostanie specjalny upominek.
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