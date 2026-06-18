Gliwice realizują program FEnIKS, którego celem jest lepsze przygotowanie miasta na skutki zmian klimatu. Powstaną zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe, nowe odcinki kanalizacji deszczowej oraz zostaną odtworzone rowy. Pomoże to ograniczać ryzyko podtopień, wspiera miejską zieleń i poprawi jakość przestrzeni publicznej.

Gliwice realizują program FEnIKS

W Gliwicach realizowany jest gigantyczny projekt z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Celem inwestycji jest kompleksowe gospodarowanie wodami opadowymi (deszczówką) i ochrona przed skutkami zmian klimatu.

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W różnych częściach miasta powstaną zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe, nowe odcinki kanalizacji deszczowej oraz odtworzone rowy. Wszystkie te rozwiązania mają wspólny cel – zatrzymać wodę tam, gdzie spadła, umożliwić jej naturalne oczyszczenie i dopiero później, w kontrolowany sposób, odprowadzić ją do cieków i zbiorników wodnych.

Gliwice budują nowoczesny system retencji wód opadowych

Przy ul. Orkana powstaje kanalizacja deszczowa wraz z systemem pozwalającym przechwytywać wodę opadową i zatrzymywać ją na miejscu. W niecce bioretencyjnej (o głębokości do 0,5 m) oraz przy zbiorniku retencyjnym przy ul. Wójtowskiej zostaną wykonane nasadzenia – drzewami, krzewami i bylinami – dzięki czemu teren stanie się zarówno narzędziem retencji, jak i estetycznym, kieszonkowym parkiem miejskim – bardziej atrakcyjną i zieloną częścią miasta.

To elementy znacznie większego przedsięwzięcia realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach. W różnych częściach miasta powstaną zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe, nowe odcinki kanalizacji deszczowej oraz odtworzone rowy.

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109 mln zł na gospodarowanie deszczówką

Inwestycja pokazuje nowe podejście do gospodarowania deszczówką. Zamiast jak najszybciej odprowadzać wodę po opadach, miasto chce ją zatrzymywać, magazynować i stopniowo oddawać do środowiska. Takie rozwiązania pomagają ograniczać ryzyko podtopień, wspierają miejską zieleń i poprawiają jakość przestrzeni publicznej.

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Cały projekt „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice” obejmuje 12 inwestycji oraz wdrożenie nowoczesnych narzędzi do monitorowania sieci. Jego wartość przekracza 109 mln zł, a niemal 69 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Gliwice zakończą prace do 2029 roku

Miasto Gliwice podpisało 16 czerwca br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie projektu FEnIKS – etap II. Jest to kontynuacja pierwszego etapu programu realizowanego przez miasto. W różnych częściach Gliwic powstanie spójny system łączący nowe odwodnienie, zbiorniki retencyjne, tereny zielone oraz nowoczesny monitoring. Jego efektem ma być miasto bezpieczniejsze podczas ulew, bardziej zielone, przyjazne przyrodzie i lepiej przygotowane na skutki zmian klimatu.

Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 184,7 mln zł. Unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności przekroczy 116,5 mln zł. Wszystkie zaplanowane prace mają zostać zakończone do 30 czerwca 2029 roku.