Skarbnik Samorządu 2026 – sukces Gminy Choroszcz

DGP: Ranking Skarbnik Samorządu po raz dziewiąty

Ranking „Skarbnik Samorządu” wyłania najlepszych menadżerów samorządowych finansów. Skupia się na zagadnieniach praktycznych związanych z przygotowaniem i zarządzaniem budżetami oraz kształtowaniem polityk finansowych gmin i miast. Redakcja „Dziennika Gazety Prawnej” co roku promuje najlepsze praktyki i wyróżnia tych, którzy najlepiej dbają o finanse publiczne w samorządach.

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W 2026 roku już po raz dziewiąty wyróżniono najlepszych menadżerów samorządowych finansów. Nad merytoryczną stroną konkursu i rzetelnością oceny czuwała kapituła, w skład której weszli m.in. eksperci z czołowej uczelni ekonomicznej w kraju – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Gmina Choroszcz wzorcowo prowadzi budżet

W tegorocznym rankingu sukces odniosła Gmina Choroszcz. Anna Radziszewska, skarbnik gminy Choroszcz, zajęła III miejsce w rankingu „Skarbnik Samorządu 2026” w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Nagroda dla Anny Radziszewskiej jest wynikiem rzeczowej analizy wskaźników ekonomicznych. Kapituła konkursu poddała szczegółowej weryfikacji dane finansowe samorządu. Wyniki te są niepodważalnym dowodem na to, że budżet gminy Choroszcz jest prowadzony w sposób wzorcowy. Gmina została doceniona za stabilną i konsekwentną politykę finansową: systematyczne, z roku na rok, pomniejszanie długu publicznego przy jednoczesnym, niezwykle efektywnym pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków zewnętrznych oraz dotacji.

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Zarządzanie finansami samorządowymi to ciągłe balansowanie

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Anna Radziszewska wskazała, że współczesne zarządzanie finansami samorządowymi to ciągłe balansowanie między potrzebami mieszkańców a dyscypliną budżetową. Dodała, że cieszy się, iż eksperci docenili fakt, że samorząd mądrze obniża zadłużenie, jednocześnie maksymalnie wykorzystując każdą złotówkę.

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński pogratulował laureatce. Wskazał, że trzecie miejsce w Polsce w tak prestiżowym i rzetelnym rankingu to w pełni zasłużony sukces. Podkreślił, że bezpieczny i mądrze zaplanowany budżet pozwala realizować potrzebne inwestycje, budować drogi, modernizować szkoły i pozyskiwać miliony złotych z dotacji, bez ryzyka zadłużania gminy.