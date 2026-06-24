Temperatura sięgnie 35°C – ministerstwo ostrzega przed udarem cieplnym. Sprawdź, co robić

W najbliższych dniach temperatura w Polsce przekroczy 30°C, a lokalnie może sięgnąć nawet 35°C w cieniu. MZ wydało pilne ostrzeżenie przed udarem słonecznym i cieplnym – stanami zagrażającymi życiu. Upał zabija szybko i bezszelestnie, zwłaszcza dzieci, seniorów i osoby przewlekle chore. Jeśli czujesz zawroty głowy, silny ból głowy lub niepokój – dzwoń pod 112. Sprawdź, jak przetrwać falę upałów.

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Czym jest udar cieplny i dlaczego jest śmiertelnie niebezpieczny?

Udar cieplny to krytyczne przegrzanie organizmu, które prowadzi do uszkodzenia mózgu, nerek i serca. Bez szybkiej pomocy medycznej może zabić w ciągu godziny. W odróżnieniu od udaru słonecznego (który jest skutkiem bezpośredniego nasłonecznienia głowy) udar cieplny może wystąpić nawet w cieniu – wystarczy długotrwałe przebywanie w wysokiej temperaturze bez odpowiedniego nawodnienia.

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Objawy udaru cieplnego – zapamiętaj je i reaguj natychmiast:

Wczesne symptomy:

Silne pragnienie i suchość w ustach;

Ból głowy i zawroty głowy;

Zmęczenie, ospałość, zdenerwowanie;

Nudności.

Objawy alarmowe – dzwoń na 112:

Temperatura ciała powyżej 40°C;

Szum w uszach, zaburzenia widzenia;

Przyspieszony oddech i bicie serca;

Drgawki, zaburzenia świadomości;

Gorąca, sucha skóra (brak pocenia się).

Jeśli ty lub ktoś w pobliżu ma te objawy – natychmiast dzwoń pod 112. Do czasu przyjazdu pomocy przenieś poszkodowanego w chłodne, zacienione miejsce, zdejmij zbędną odzież i ochładzaj ciało wilgotnymi ręcznikami.

Kto jest najbardziej zagrożony? Grupy wysokiego ryzyka

Dzieci poniżej 4. roku życia mają słabo rozwinięty system termoregulacji – ich organizm nie radzi sobie z nagłymi zmianami temperatury. Dodatkowo dzieci nie potrafią werbalizować dyskomfortu, przez co łatwo przegapić pierwsze symptomy odwodnienia. Seniorzy powyżej 65. roku życia również mają upośledzony mechanizm termoregulacji. Co gorsza, wielu z nich przyjmuje leki (moczopędne, na nadciśnienie, antydepresanty), które zaburzają równowagę wodno-elektrolitową i nasilają efekt odwodnienia. Osoby starsze podczas upałów absolutnie nie powinny wychodzić z domu – jeśli to konieczne, tylko z nakryciem głowy i w towarzystwie. Osoby z chorobami przewlekłymi (cukrzyca, choroby serca, nadciśnienie, choroby nerek) są szczególnie wrażliwe na skoki temperatur. Jeśli przyjmujesz leki na stałe – skontaktuj się z lekarzem i sprawdź, czy nie wpływają one na termoregulację organizmu. W upale stężenie leków we krwi może wzrosnąć do poziomu toksycznego.

Jak przetrwać upał? Zasady, które mogą uratować życie

Nawadnianie – najważniejsza zasada

Pij wodę regularnie, nie czekaj na pragnienie. W upalne dni dorosły człowiek powinien wypijać minimum 2,5–3 litry płynów dziennie, w tym przede wszystkim niegazowaną wodę mineralną. Unikaj alkoholu, mocnej kawy i napojów energetycznych – wszystkie one przyspieszają odwodnienie. Soki owocowe i herbaty ziołowe (letnie, nie lodowate!) to dobry wybór – dostarczają minerałów i witamin.

Ważne Uwaga: zimne napoje mogą wywołać szok termiczny i skurcze naczyń krwionośnych. Pij wodę w temperaturze pokojowej lub lekko schłodzoną.

Chłodzenie mieszkania – zamknij okna w dzień

To brzmi paradoksalnie, ale w upał okna powinny być zamknięte w ciągu dnia, zwłaszcza po stronie nasłonecznionej. Opuść rolety lub żaluzje, aby zablokować bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Okna otwieraj dopiero wieczorem i nocą, gdy temperatura spada – wtedy wpuszczasz chłodniejsze powietrze. Jeśli masz klimatyzację, ustaw ją na 21–23°C i nie wychodź od razu na zewnątrz – różnica powyżej 10°C może wywołać szok termiczny, szczególnie u dzieci i seniorów.

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Unikaj wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia

Najwyższa temperatura powietrza występuje między godziną 15:00 a 18:00, ale największe promieniowanie UV – między 12:00 a 13:00. W tym czasie absolutnie unikaj przebywania na słońcu i jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Bieganie, jazda na rowerze, praca fizyczna w upale mogą doprowadzić do odwodnienia, utraty minerałów (skurcze mięśni) i udaru cieplnego. Jeśli musisz pracować – rób częste przerwy w cieniu i pij wodę co 15–20 minut.

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Ubieraj się mądrze

Noś lekką, luźną odzież z naturalnych tkanin (bawełna, len) w jasnych kolorach – odbijają one promieniowanie słoneczne. Ciemne kolory pochłaniają ciepło i potęgują przegrzanie. Zawsze noś nakrycie głowy – najlepiej czapkę z daszkiem lub kapelusz z szerokim rondem.

Bezpieczne opalanie – maksymalnie 2 godziny

Przebywaj na słońcu nie dłużej niż 2 godziny dziennie i zawsze stosuj kremy z filtrem SPF. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że optymalna ochrona to minimum SPF 30 (bardzo wysoki), a dla dzieci i osób o jasnej karnacji – SPF 50+ (ultra wysoki). Nanoś krem przed wyjściem na słońce, a następnie odnawiaj co 2 godziny oraz po każdym kąpieli, wytarciu ręcznikiem lub intensywnym poceniu się. Odpowiednia ilość to równowartość 6 łyżeczek na ciało dorosłego człowieka – większość ludzi nakłada zbyt mało kremu, co drastycznie obniża skuteczność ochrony.

Bezpieczeństwo nad wodą

Nigdy nie wchodź gwałtownie do wody bezpośrednio po opalaniu – różnica temperatur może wywołać wstrząs, skurcz mięśni, a nawet zatrzymanie akcji serca. Przed wejściem do wody opłucz twarz, klatkę piersiową i ramiona, a następnie powoli zanurzaj się w wodzie. To szczególnie ważne dla osób z chorobami serca.

Dzieci w upale – zero kompromisów

Pod żadnym pozorem nie zostawiaj dziecka (ani zwierzęcia) w zaparkowanym samochodzie – nawet na kilka minut, nawet z uchylonymi szybami. Temperatura w nagrzanym aucie może sięgnąć 50–60°C w ciągu 15 minut. Co roku umierają z tego powodu dzieci – nie dopuść do tragedii.

Jeśli musisz wyjść z dzieckiem w upał, to przestrzegaj tych zasad:

Ubierz je w lekką, jasną, przewiewną odzież.

Załóż czapkę z daszkiem.

Chroń wózek parasolką nawet w cieniu.

Podawaj letnie (nie zimne!) napoje – wodę, herbatki ziołowe, rozcieńczone soki.

Kąp dziecko w letniej (około 30°C) wodzie – zimna woda może wywołać skurcze naczyń.

Ważne Dzieci w upał najlepiej zatrzymać w domu – jeśli to możliwe, odwołaj spacery i zabawy na świeżym powietrzu na godziny wieczorne.

Dieta w upale – lekko i zdrowo

W upalne dni organizm nie potrzebuje ciężkich, tłustych posiłków, które dodatkowo obciążają trawienie i produkcję ciepła. Postaw na lekkie posiłki bogate w owoce i warzywa – dostarczają wody, witamin i minerałów (szczególnie potasu i magnezu, traconych z potem). Unikaj smażonych, wysokokalorycznych dań oraz potraw z surowych jajek – wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi bakterii salmonelli. Często i dokładnie myj ręce, szczególnie przed jedzeniem.

Upał a praca i prowadzenie samochodu – zagrożenie, o którym się nie mówi

Wysokie temperatury wpływają na układ nerwowy, powodując ospałość, rozdrażnienie i spadek koncentracji – o nawet 30–40%. Jeśli prowadzisz samochód w upał, rób częste przerwy (co 1,5–2 godziny), odpoczywaj w zacienionych miejscach i nawadniaj się. Śmiertelne wypadki spowodowane zasłabnięciem kierowcy w upale zdarzają się częściej, niż myślisz.

Podsumowanie – co zrobić, gdy nadchodzi upał?

Co robić? Dlaczego to ważne? Pij 2,5–3 l wody dziennie Zapobiega odwodnieniu i udarowi cieplnemu Zamknij okna w dzień, otwórz nocą Utrzymuje chłód w mieszkaniu Unikaj słońca 12:00–18:00 Najwyższe UV i temperatura Noś jasną, lekką odzież Odbija promieniowanie słoneczne Nie zostawiaj dzieci w aucie Temperatura w aucie: 50–60°C Dzwoń na 112 przy objawach alarmowych Udar cieplny może zabić w godzinę

Ważne Upał to nie żarty. Reaguj na objawy, dbaj o siebie i bliskich. W razie podejrzeń udaru cieplnego lub słonecznego – dzwoń pod 112.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia