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RCB ostrzega przed pożarami lasów na Mazowszu. Wydano alert dla kilku powiatów

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26 czerwca 2026, 11:10
oprac. Łucja Orzeł
RCB ostrzega przed pożarami lasów na Mazowszu. Wydano alert dla kilku powiatów
RCB ostrzega przed pożarami lasów na Mazowszu. Wydano alert dla kilku powiatów
Shutterstock

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert w związku ze zwiększonym zagrożeniem pożarowym lasów w części województwa mazowieckiego. Instytut Badawczy Leśnictwa przypomniał, aby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie.

Alert o treści: „Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie” RCB wysłało do odbiorców na terenie powiatów: makowskiego, ostrołęckiego i przasnyskiego w województwie mazowieckim.

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Ekstremalne warunki w lasach – bardzo niska wilgotność ściółki

Jak poinformował w piątkowym komunikacie Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL), wskutek wysokiej temperatury oraz braku opadów deszczu wilgotność ściółki jest bardzo niska i w wielu miejscach w kraju wynosi poniżej 10 proc., co oznacza ekstremalną podatność na zapalenie.

Dodatkowo bardzo wysoka temperatura powietrza sprawia, że roślinność zielna dna lasu jest znacznie przesuszona, co dodatkowo zwiększa zagrożenie pożarowe” – podkreślono.

Apel o ostrożność i zakaz używania ognia w lasach

IBL zwrócił uwagę, że 99 proc. pożarów powstaje wskutek działalności człowieka. Poinformował, że od początku roku w lasach wybuchło ponad 4,6 tys. pożarów. Zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności i o rozważne zachowanie podczas przebywania w lesie.

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Źródło: PAP
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