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Nawet 10 tys. zł za narodziny dziecka. Od września rusza nowy program

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25 czerwca 2026, 14:00
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Nawet 10 tys. zł za narodziny dziecka. Od września rusza nowy program
Nawet 10 tys. zł za narodziny dziecka. Od września rusza nowy program
Shutterstock

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1 września wejdzie w życie program „Maluszkowe”, zakładający jednorazowe wypłaty, od 1 do 10 tys. zł, z tytułu urodzenia kolejnych dzieci lub wieloraczków w Sosnowcu. Wojewoda śląski Marek Wójcik opublikował już stosowną uchwałę w dzienniku urzędowym województwa.

Samorząd uruchamia nowe świadczenie

Jak poinformował w czwartek Urząd Miejski w Sosnowcu, głównym założeniem programu jest wsparcie rodzin wielodzietnych oraz rodziców wieloraczków. Przyznanie środków nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.

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Wsparcie 10 tys. zł przysługiwać ma w przypadku narodzin trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie” – wyjaśnił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. „Taką samą kwotę, liczoną na każde dziecko, przewidujemy przy narodzinach wieloraczków, czyli więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. Tu wypłatę świadczenia zaczniemy niezwłocznie po uprawomocnieniu się uchwały” – dodał prezydent.

Uchwała obejmuje dzieci urodzone nie wcześniej niż 1 września 2026 r. Przewiduje również jednorazowe świadczenie w wysokości 1 tys. zł w przypadku narodzin drugiego dziecka. W tym przypadku start programu zaplanowano na 1 stycznia 2027 r. Taka sama kwota ma przysługiwać również na każde dziecko, jeśli jako pierwsze w rodzinie urodzą się bliźnięta.

Warunki otrzymania nowego wsparcia

Świadczenie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego. Warunkiem jego otrzymania ma być wspólne zamieszkiwanie z dziećmi na terenie Sosnowca oraz posiadanie ważnej Sosnowieckiej Karty Miejskiej.

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Termin złożenia wniosku

„Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu” – podkreśliła Monika Holewa, pełnomocniczka ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.

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Nowa uchwała ma zastąpić dotychczasowe przepisy dotyczące zapomogi przy narodzinach więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. W tym zakresie wysokość świadczenia ma wzrosnąć z 5 tys. zł do 10 tys. zł na każde żywo urodzone dziecko.

Według szacunków koszt realizacji programu wyniesie ok. 200 tys. zł w 2026 r. oraz po ok. 1,5 mln zł w latach 2027 i 2028. Środki na wypłatę świadczeń mają pochodzić z budżetu gminy i zostać przekazane do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

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Źródło: PAP
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