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Samorządy alarmują – z powodu upałów może zabraknąć wody w kranach

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30 czerwca 2026, 14:37
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
woda z kranu wodociąg hydrologia susza wysokie temperatury
Samorządy alarmują – z powodu upałów może zabraknąć wody w kranach
Shutterstock

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Od kilku dni mamy upalną pogodę. Mimo że w tym tygodniu temperatury powinny się obniżyć, to jednak niewykluczone, że upały powrócą. Samorządy alarmują, że ze względu na rekordowe zużycie wody związane z upalną pogodą, pogorszyła się sytuacja hydrologiczna. Sytuacja jest tak zła, że w niektórych gminach może zabraknąć wody w kranach.

Upał powoduje rekordowe zużycie wody

Jeżeli temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C to mamy do czynienia ze stanem pogody nazywanym upałem. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12-13.

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W związku z trwającą falą upałów oraz rekordowym zużyciem wody, sytuacja hydrologiczna staje się coraz trudniejsza. Wiele gmin wydaje apele o ograniczenie wykorzystania wody do celów innych niż bytowe. W ostatnich dniach m.in. Piaseczno, Puławy oraz Jasieniec wystosowały pilne apele do mieszkańców o rezygnację z podlewania trawników i ogródków wskazując, że nadmierna eksploatacja sieci prowadzi do gwałtownych spadków ciśnienia, co może skutkować całkowitym brakiem wody w kranach.

Z problemami mierzą się też gminy Golczewo, Rząśnik i Radzymin, gdzie wprowadzono zakaz podlewania upraw rolnych, ogrodów oraz napełniania basenów wodą z gminnej sieci. Podobne restrykcje i apele o oszczędność ogłosiły władze gminy Brańszczyk. Trudna sytuacja jest też w gminie Grójec, która ostrzegła w komunikacie, że na terenie całej gminy mogą występować braki w dostawie wody, zwłaszcza w godzinach późnowieczornych i nocnych.

Podczas upałów niewskazany jest forsowny wysiłek fizyczny

Straż Pożarna radzi, aby podczas upałów dzieci i osoby starsze nie wychodziły z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy. Koniecznie trzeba też ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra poparzeniu. Należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie 2 godziny, stosując przy tym kremy ochronne.

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Podczas upałów trzeba unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia. Wysiłek fizyczny, jak np. bieganie może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni spowodowanych odwodnieniem i utratą minerałów, przegrzaniem organizmu lub udaru cieplnego. Należy nawadniać organizm i pić dużo wody, najlepiej niegazowanej.

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Co jeść podczas upału? Uwaga na leki i alkohol!

W upalne dni należy przygotowywać lekkie posiłki, bazujące na owocach i warzywach, które dostarczają organizmowi niezbędnych składników mineralnych i witamin, a unikać tłustych, smażonych i wysokokalorycznych dań, które dodatkowo obciążają i tak zmęczony upałem organizm. Trzeba też unikać picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru, bowiem sprzyjają one odwodnieniu organizmu. Koniecznie trzeba powstrzymywać się od spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to odwodnieniu organizmu.

Osoby przyjmujące leki, powinny być w kontakcie z lekarzem, aby sprawdzić jaki wpływ mają one na termoregulację i równowagę wodno-elektrolitową. Jeśli odczuwamy zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból głowy, należy skontaktować się z dyspozytorem medycznym, dzwoniąc pod numer alarmowy. Jeśli to możliwe należy przenieść się w chłodne miejsce.

Unikaj skrajnych temperatur bo możesz doznać szoku termicznego

W upalne dni należy unikać skrajnych temperatur. Dotyczy to np. osób, które pracują w klimatyzowanych pokojach. Nie powinny one od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał. W ten sposób narażają się na szok termiczny, zwłaszcza w przypadku ludzi starszych i bardzo młodych.

Także będąc nad wodą należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu – zanim zaczniemy pływać, należy opłukać ciało wodą, do której wchodzimy i dopiero wtedy powoli się w niej zanurzyć.

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Źródło: INFOR
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