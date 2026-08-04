Zamiast jednego województwa mazowieckiego 3 nowe: warszawskie, płocko-siedleckie i staropolskie. Nigdzie w Europie nie ma tak dużych jednostek stołecznych

Zamiast jednego województwa mazowieckiego 3 nowe: warszawskie, płocko-siedleckie i staropolskie to pomysł ekspertów. Nigdzie w Europie nie ma tak dużych jednostek stołecznych. Województwo mazowieckie to Warszawa i 4 odrębne regiony, których główne miasta to główne miasta to Płock na zachodzie, Ostrołęka na północy, Siedlce na wschodzie i Radom na południu regionu.

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Zamiast jednego województwa mazowieckiego 3 nowe

Zamiast jednego województwa mazowieckiego trzy nowe: warszawskie, płocko-siedleckie i staropolskie, które połączyłoby region radomski z województwem świętokrzyskim. Z taką propozycją wyszedł niedawno ekspert Instytutu Sobieskiego dr Łukasz Zaborowski. Zdaniem autora koncepcji nowy podział administracyjny wzmocniłby pozycję Warszawy na tle europejskich metropolii, a pozostałym częściom regionu stworzyłby lepsze warunki do rozwoju. Pojawiają się jednak obawy o skalę wyzwań i konsekwencji ewentualnych zmian w kontekście m.in. organizacji transportu, edukacji czy usług.

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– Nie ma żadnej potrzeby, żeby stołeczne urzędy zajmowały się na przykład sprawami podlaskich Łosic czy odległych gmin na Kurpiach. Lepiej, żeby były one pilnowane przez miejscowe urzędy – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria dr Łukasz Zaborowski, ekspert Instytutu Sobieskiego ds. rozwoju regionalnego i transportu, autor raportu „Stołeczne – metropolitalne – województwo warszawskie? Wzorce europejskie a polska przestrzeń, kierunki zmian”. – Dobrze byłoby, żeby Warszawa mogła się skupić na funkcjach wyższego rzędu, metropolitalnych, o znaczeniu krajowym, ale też kontynentalnym. Te uwolnione zasoby mogą się do tego przyczynić. Z drugiej strony regiony zewnętrzne ze względu na swoją specyfikę, inne potrzeby i cele rozwojowe lepiej by się rządziły, gdyby miały samorządność oddzielną od Warszawy jako stolicy.

Województwo mazowieckie - największy region stołeczny w Europie

Województwo mazowieckie o powierzchni blisko 36 tys. km2 jest największe w Polsce. Za nim plasują się wielkopolskie (30 tys. km2) i lubelskie (25 tys. km2). Przoduje także pod względem ludności – z 5,5 mln osób wyprzedza województwa śląskie (4,3 mln) i wielkopolskie (3,5 mln). W województwie mazowieckim oprócz aglomeracji Warszawy są co najmniej cztery odrębne obszary regionalne. Ich główne miasta to Płock na zachodzie, Ostrołęka na północy, Siedlce na wschodzie i Radom na południu regionu. Każde jest oddzielone od Warszawy terenami o mniejszej gęstości zaludnienia.

Jak wynika z raportu Instytutu Sobieskiego, województwo mazowieckie pod względem rozmiarów (liczby ludności i powierzchni) jest największym regionem stołecznym w Europie. – Rozciąga się po 150 km i to w trzech kierunkach od Warszawy. Nie ma tak ogromnych jednostek stołecznych w Europie – podkreśla ekspert Instytutu Sobieskiego.

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W przypadku Paryża i Madrytu maksymalne odległości nie przekraczają 90 km. Wśród 22 badanych w opracowaniu krajów województwo mazowieckie jako jedyne posiada w swoich granicach dwa samodzielne duże miasta, czyli Płock i Radom, odległe od centrum Warszawy o 95 km. Europejskie regiony stołeczne są zwykle demograficznie duże, ale dla równowagi terytorialnie ograniczone. Tymczasem powierzchnia województwa mazowieckiego jest większa niż Belgii.

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Minusy rozległej jednostki stołecznej

Zdaniem eksperta tak rozległa jednostka nie sprzyja ani sprawnemu zarządzaniu regionem, ani budowaniu pozycji Warszawy jako metropolii o znaczeniu kontynentalnym. Jego propozycja zakłada, że z obecnego województwa mazowieckiego powstanie zwarte województwo warszawskie – z miastem, aglomeracją i najbliższym zapleczem, a także policentryczne województwo płocko-siedleckie i staropolskie, łączące okręg radomski z województwem świętokrzyskim. Stołeczny region liczyłby 3,4 mln mieszkańców (3,64 mln w wariancie maksymalnym), a pozostałe dwa odpowiednio 1,29 i 1,73 mln.

– Punktem wyjścia jest podział statystyczny, który został dokonany w 2018 roku na podstawie czynników społeczno-gospodarczych, zróżnicowania wewnętrznego województwa – wydzielono wtedy warszawski region stołeczny na poziomie NUTS 2, który obejmuje ok. 10 powiatów dookoła Warszawy, w tym całą aglomerację warszawską. To obszar minimalny nowego województwa warszawskiego. Oprócz tego można rozważać przynależność do niego powiatów ościennych, przylegających z różnych stron do obszaru wewnętrznego. W szczególności powiaty południowo-zachodnie, gdzie zjawiska rozwojowe i specyfika społeczno-gospodarcza są najbardziej podobne do Warszawy – wyjaśnia autor koncepcji.

Podział województwa mazowieckiego

Wskazuje, że w województwie warszawskim powinien się znaleźć obszar lotniska budowanego w ramach projektu Port Polska wraz z bezpośrednim otoczeniem. Powstaje ono na styku granic trzech powiatów, czyli grodziskiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego, a tym samym na granicy regionów NUTS 2. Zdaniem eksperta taki podział nie tylko równoważyłby pod względem wielkości układ województw, ale też łączyłby regiony o podobnej specyfice, potrzebach i ograniczeniach.

– Północ województwa mazowieckiego jest do siebie podobna. Regiony płocki, siedlecki czy ciechanowski są dużo bardziej do siebie podobne niż do regionu Warszawy. Na południu region radomski i województwo świętokrzyskie należą do historycznego regionu aglomeracji staropolskiej i mają tę samą specyfikę problemów poprzemysłowych. W związku z tym te nowe województwa będą w dużo spójniejszy sposób mogły prowadzić swoją politykę regionalną względem współtworzących je regionów – wskazuje dr Łukasz Zaborowski. – Z drugiej strony Warszawa jako metropolia stołeczna, która ma konkurować wśród kontynentalnych metropolii, niech się zajmie sama sobą i skupi się na funkcjach wyższego rzędu.

Podział województwa a organizacja transportu publicznego

Wśród sceptyków pojawiają się obawy związane z organizacją transportu publicznego, jednak według eksperta promień kilkudziesięciu kilometrów to standardowy zasięg obsługi transportem publicznym w skali regionalnej. Granica w odległości 50‒70 km od Warszawy przebiega obecnie między województwami mazowieckim i łódzkim. Druga obawa pojawiająca się w kontekście proponowanego podziału województwa wynika z pytania o finansową samodzielność nowej jednostki „pozawarszawskiej”. Sceptycy zastanawiają się, czy nowy region pozawarszawski dysponowałby wystarczającymi dochodami do realizacji swoich zadań.

– Gdyby powstało nowe województwo, to możemy banalnie odpowiedzieć, że mielibyśmy ich 17, a nie 16, ale to oczywiście jest banalna odpowiedź. Ważniejsze są inne kwestie: społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne, a przede wszystkim związane z zarządzaniem. Zarządzanie takim dużym tworem jak województwo mazowieckie, podzielone na dwie części, kiedy występują różne związki funkcjonalne pomiędzy Warszawą a otoczeniem jak korzystanie z usług, dojazdy do pracy czy dostęp do usług, prawdopodobnie zaczęłoby się komplikować. Gdyby więc takie województwo powstało, na pewno musiałyby za tym iść bardzo poważne zmiany: administracyjne, prawne, związane z zarządzaniem – mówi prof. dr hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Reforma - duże wyzwanie

Jak podkreśla, reforma byłaby dużym wyzwaniem, związanym m.in. z podziałem zadań, dostępem do usług dla mieszkańców, edukacją czy obsługą przedsiębiorców. – Mamy kompetencje różnego rodzaju podmiotów na różnych szczeblach organizacji przestrzennej, mamy gminy, powiaty, województwa, ale też różne związki komunalne. Mamy bardzo wiele rozmaitych zadań związanych z transportem, edukacją i usługami różnego typu dla ludności, z obsługą przedsiębiorstw i wieloma innymi zagadnieniami, które są skodyfikowane w ustawach i rozporządzeniach. Tak że na pewno trzeba by dużo zmienić, oczywiście, jeśli wydzielenie województwa stołecznego doszłoby do skutku, bo to nie jest jedyne rozwiązanie – wskazuje prof. Przemysław Śleszyński.

Dyskusja dotycząca podziału terytorialnego Polski wraca regularnie na forum debaty publicznej, w zasadzie od ostatniej reformy, czyli od 1999 roku. Swoje koncepcje przedstawiają naukowcy, samorządowcy, politycy i think tanki, trudno jednak mówić o realnych szansach tej reformy.

– Trudno w tej chwili oceniać, jak to zostanie odebrane przez społeczeństwo. Bardzo dużą rolę spełnią media, które będą albo wspierały, albo się temu przeciwstawiały. Ważne też, jaki ton nadadzą różne media w przestrzeni publicznej, w tym kierunku będzie szła debata. Nie jest tajemnicą, że pewne środowiska chciałyby, żeby zmienić system administracyjno-terytorialny, a są takie, które są bardziej konserwatywne i chciałyby to wszystko zachować. Tutaj bardzo potrzebna jest spokojna, rzeczowa wyważona i dłuższa debata – ocenia ekspert z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.