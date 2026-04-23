Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów

Czy warszawskie metro wystarczy do ochrony ludności w razie zagrożenia? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na minimum 619 schronów. Singapur buduje system ochrony ludności od 1983 r. Co z polskim systemem?

Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy?

Warszawskie metro nie wystarczy. Analiza objęła zapotrzebowanie na schrony i ukrycia w granicach administracyjnych Warszawy. Eksperci podkreślają, że 619 to wartość minimalna, a rzeczywiste potrzeby są wyższe ze względu na bariery urbanistyczne. Warto zaznaczyć, że miejsca doraźnego schronienia (MDS) nie są budowlami ochronnymi. Metro nie zastąpi schronów.

REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszony w grudniu 2025 roku przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego program „Podziemna Tarcza" zakłada przystosowanie 39 stacji metra do funkcji ukrycia dla ponad 100 tys. osób. Zdaniem ekspertów pokrywa to potrzeby miasta zaledwie w kilku procentach. - Metro warszawskie może chronić przed odłamkami i skutkami pobliskich eksplozji. Jednak, ze względu na skalę i na czas dojścia do stacji, nazywanie tego systemem ochrony mieszkańców byłoby wprowadzaniem ich w błąd – ocenia Piotr Jarosz, ekspert w dziedzinie planowania infrastruktury ochronnej w HOLDFORT.

Singapur - systemu ochrony ludności budowany od 1983 roku

Eksperci wskazują na Singapur jako przykład konsekwentnego budowania systemu ochrony ludności od 1983 roku. Dziś 59 stacji tamtejszego metra MRT pełni funkcję publicznych schronów. Ponadto prawo nakłada tam obowiązek wbudowania ukrycia w każdym nowym budynku mieszkalnym, a schrony publiczne powstają obowiązkowo w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. - Singapur to historia o tym, że decyzję podjęto 40 lat temu i konsekwentnie jej przestrzegano. Każda nowa stacja metra, każde osiedle, każda szkoła od pierwszego szkicu były projektowane z myślą o funkcji ochronnej – mówi Piotr Jarosz.

Co z polskim systemem ochrony ludności?

Ekspert rekomenduje budowę rozproszonej sieci budowli ochronnych zamiast inwestowania wyłącznie w pojedyncze obiekty o dużej pojemności. Metro może być elementem tej sieci, jednak nie może zastąpić systemowych inwestycji w schrony i ukrycia.

REKLAMA

Źródło: Holdfort

Dalszy ciąg materiału pod wideo