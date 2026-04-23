Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów

Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów

23 kwietnia 2026, 10:21
schrony system ochrony ludności metro warszawa
Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów
Czy warszawskie metro wystarczy do ochrony ludności w razie zagrożenia? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na minimum 619 schronów. Singapur buduje system ochrony ludności od 1983 r. Co z polskim systemem?

Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy?

Warszawskie metro nie wystarczy. Analiza objęła zapotrzebowanie na schrony i ukrycia w granicach administracyjnych Warszawy. Eksperci podkreślają, że 619 to wartość minimalna, a rzeczywiste potrzeby są wyższe ze względu na bariery urbanistyczne. Warto zaznaczyć, że miejsca doraźnego schronienia (MDS) nie są budowlami ochronnymi. Metro nie zastąpi schronów.

Ogłoszony w grudniu 2025 roku przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego program „Podziemna Tarcza" zakłada przystosowanie 39 stacji metra do funkcji ukrycia dla ponad 100 tys. osób. Zdaniem ekspertów pokrywa to potrzeby miasta zaledwie w kilku procentach. - Metro warszawskie może chronić przed odłamkami i skutkami pobliskich eksplozji. Jednak, ze względu na skalę i na czas dojścia do stacji, nazywanie tego systemem ochrony mieszkańców byłoby wprowadzaniem ich w błąd – ocenia Piotr Jarosz, ekspert w dziedzinie planowania infrastruktury ochronnej w HOLDFORT.

Singapur - systemu ochrony ludności budowany od 1983 roku

Eksperci wskazują na Singapur jako przykład konsekwentnego budowania systemu ochrony ludności od 1983 roku. Dziś 59 stacji tamtejszego metra MRT pełni funkcję publicznych schronów. Ponadto prawo nakłada tam obowiązek wbudowania ukrycia w każdym nowym budynku mieszkalnym, a schrony publiczne powstają obowiązkowo w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. - Singapur to historia o tym, że decyzję podjęto 40 lat temu i konsekwentnie jej przestrzegano. Każda nowa stacja metra, każde osiedle, każda szkoła od pierwszego szkicu były projektowane z myślą o funkcji ochronnej – mówi Piotr Jarosz.

Co z polskim systemem ochrony ludności?

Ekspert rekomenduje budowę rozproszonej sieci budowli ochronnych zamiast inwestowania wyłącznie w pojedyncze obiekty o dużej pojemności. Metro może być elementem tej sieci, jednak nie może zastąpić systemowych inwestycji w schrony i ukrycia.

Źródło: Holdfort

Zobacz również:
Powiązane
Aplikacja
Aplikacja "Schrony" pokazuje gdzie się ukryć. Czy będzie rozbudowana?
MSWiA: Schrony w Polsce. Stan na dziś (1000 obiektów) i plany na przyszłość wydania 5 mld zł na schrony
MSWiA: Schrony w Polsce. Stan na dziś (1000 obiektów) i plany na przyszłość wydania 5 mld zł na schrony
Przydomowe schrony – czy doczekamy się regulacji prawnych w zakresie prostszej realizacji tego typu inwestycji?
Przydomowe schrony – czy doczekamy się regulacji prawnych w zakresie prostszej realizacji tego typu inwestycji?
Źródło: INFOR
Sektor publiczny
Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów
23 kwi 2026

Czy warszawskie metro wystarczy do ochrony ludności w razie zagrożenia? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na minimum 619 schronów. Singapur buduje system ochrony ludności od 1983 r. Co z polskim systemem?
Dwustronność (D/W) zmienia zasady gry w budżetówce. Księgowi muszą przygotować się na nową logikę klasyfikacji
21 kwi 2026

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadza bardzo istotną zmianę systemową – zasadę „dwustronności” (D/W). Oznacza to ujednolicenie podejścia do dochodów i wydatków oraz istotne zmiany w paragrafach, które wpłyną na ewidencję i sprawozdawczość od 2027 roku.
Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie
21 kwi 2026

Od 1 maja 2026 r. pasażerowie autobusów MZK w jednym z polskich miast muszą przygotować się na nowe zasady korzystania z tej formy komunikacji. Chodzi o wysiadanie i wsiadanie do pojazdów. Co dokładnie się zmieni?
Jest ministerialna lista - kto jest objęty nowymi obowiązkami KSC po dużej nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującej dyrektywę NIS2?
22 kwi 2026

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało 20 kwietnia oficjalny komunikat wskazujący kto podlega nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa implementującej NIS2 w Polsce. Obowiązkami może być objętych nawet 38 tysięcy podmiotów według szacunków resortu: głównie z sektora publicznego, ale także tysiące firm prywatnych. A czy twoja organizacja jest wśród nich? To już musisz ustalić sam.

REKLAMA

Zaczęło się. Nadciągają ulewy i wezbrania rzek, straż pożarna w pełnej gotowości. Sprawdź, czy twój region jest zagrożony
19 kwi 2026

Pogodowy armageddon właśnie się rozpoczyna? Ostrzeżenia IMGW obowiązują od dzisiaj od 15:00 , a w zachodniej i południowej Polsce spodziewane są potężne ulewy. MSWiA i straż pożarna postawiły swoje jednostki w stan najwyższej gotowości. Zagrożonych jest kilka województw, rośnie też ryzyko lokalnych podtopień. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza i na co muszą przygotować się mieszkańcy?
Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
17 kwi 2026

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że powołany zostanie specjalny zespół do spraw dzików złożony z ekspertów.
Bezpłatny meleks dla seniorów i osób z niepełnosprawnością w ramach nowej inicjatywy. Można korzystać już od kwietnia 2026
17 kwi 2026

Od kwietnia 2026 roku w jednym z polskich miast została uruchomiona ciekawa inicjatywa. Ruszyła nowa, bezpłatna usługa transportu meleksowego, która ma na celu ułatwienie dotarcia do pewnych miejsc. Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, kiedy i jak zarezerwować przejazd.
W tym mieście jest najmłodsza starówka w Polsce. Odbudowano ją metodą retrowersji
17 kwi 2026

Elbląg świętuje w tym roku 780-lecie nadania praw miejskich, ale elbląska starówka jest najmłodsza w Polsce. Odbudowa prawie całkowicie zniszczonego w 1945 r. Starego Miasta rozpoczęła się 40 lat temu i trwa do dziś.

REKLAMA

Co zrobić z dziurawymi skarpetkami? Czy można wyrzucić do śmieci zmieszanych?
22 kwi 2026

Już od ponad roku ubrania, buty i tekstylia muszą trafiać do selektywnej zbiórki w punktach PSZOK. Nie wyrzucamy ich do odpadów zmieszanych. Powstaje jednak przyziemne pytanie - co zrobić z dziurawą skarpetką? Na jej przykładzie tłumaczymy nowe zasady segregacji odpadów tekstylnych.
Wstrząsający raport NIK: Niskie wynagrodzenia, nierzetelne oceny okresowe, fikcyjne osiągnięcia. Nieprawidłowości w urzędach
16 kwi 2026

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informację o wynikach kontroli „Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej”. Skontrolowano 17 urzędów różnych szczebli, w tym cztery urzędy gmin. NIK sprawdzała zarówno sposób organizacji pracy urzędników jak i kwestie płacowe.
