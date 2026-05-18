Warszawa: Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich

Po kontrowersyjnej imprezie techno w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, minister kultury odwołał dyrektora Pawła Jaskanisa. Na jego miejsce powołano p.o. Piotra Górajca, który już zapowiada pierwsze zmiany: nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności i odbudowę zaufania mieszkańców.

Impreza techno i odwołanie dyrektora

W czwartek ministra kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Pawła Jaskanisa, a w jego miejsce powołała, jako pełniącego obowiązki dyrektora, Piotra Górajca. Powodem odwołania Jaskanisa były kontrowersje wokół zorganizowanej na początku maja, na dziedzińcu pałacowym, imprezy techno. Mieszkańcy skarżyli się na hałas, zniszczenia trawników oraz kwestionowali takie wydarzenie w otulinie pobliskiego rezerwatu przyrody.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił w tej sprawie policję, sprawą zainteresował się też Rzecznik Praw Obywatelskich. Kontrolę przeprowadził także Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Miasto wycofało patronat dla cyklu wydarzeń „Let’s make them care”, w ramach którego zorganizowane zostało wydarzenie.

W poniedziałek w mediach społecznościowych Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego zamieszczono pierwszą decyzję nowego dyrektora muzeum.

Dziedziniec pałacu bezpłatnie otwarty

Na wstępie Górajec jeszcze raz przeprosił wszystkich odwiedzających i poprosił o szansę na odbudowanie zaufania. „Moją pierwszą decyzją jest ponowne, nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności. Od soboty, 23 maja, wszyscy goście mogą ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu” - napisał nowy dyrektor.

Wyjaśnił też, dlaczego dziedziniec nie będzie od razu dostępny dla odwiedzających. „Potrzebujemy kilku dni, by przeorganizować pracę zespołu obsługi publiczności oraz odpowiednio przystosować infrastrukturę techniczną. Chciałbym, aby ten gest stał się symbolem nowego otwarcia – powrotu do rozmowy, bliskości i szacunku w miejscu przyjaznym i wspólnym dla nas wszystkich” - podkreślił.