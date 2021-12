6 jarmarków bożonarodzeniowych, które warto zobaczyć

Analiza HRE Investments. Za tydzień Wigilia. Spora część z nas zapewne czuje już świąteczną, magiczną atmosferę. Jeśli jeszcze tak nie jest, to rozwiązaniem może być wizyta na jarmarku bożonarodzeniowym. Są to miejsca, które wręcz emanują atmosferą świątecznych przygotowań.

Zapach leśnych choinek, grzanego wina, czekoladowych pierników. Do tego magiczna sceneria staromiejskich rynków. To obraz corocznych jarmarków bożonarodzeniowych, których tradycja w Europie sięga średniowiecza. Dzięki nim można poczuć magiczny klimat świąt w miejskim środowisku. Chętnie korzystają z tego nie tylko turyści, ale i mieszkańcy tych miast. W dzisiejszym zestawieniu, na chwilę przed świętami HRE Investments prezentuje ofertę jarmarków bożonarodzeniowych w 6 miastach. Niektóre z nich określane są mianem największych, niektóre najpiękniejszych lub najsmaczniejszych. I choć wszelkie rankingi w tej kwestii mogą być subiektywne, to łączy je jedno – magia świąt.

Najstarszy jarmark to ten krakowski

Jednym z najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych rodzimych targów bożonarodzeniowych jest ten na Rynku Głównym w Krakowie. Nawiązuje on do handlowych tradycji tego miejsca, a wydarzenie to organizowane jest od ponad 25 lat. Czyni go to najstarszym jarmarkiem bożonarodzeniowym w Polsce. W tym roku targ funkcjonuje od 26.11.2021 do 02.01.2022. Odbywa się on na jednym z największych rynków w Europie o powierzchni 4 ha, gdzie pomieszczono 68 drewnianych budowli, w których kupcy oferują nie tylko prezenty czy ozdoby, ale też mnóstwo pyszności.

Podczas odwiedzin w Krakowie poczuć można więc nie tylko magiczną atmosferę tego miasta czy świąt, ale i zapachy polskich potraw – np. pierogów, zup czy chleba ze smalcem. Na jarmarku tradycyjnie można skosztować grzańca galicyjskiego. Znajdziemy tam również całą gamę artykułów typowo świątecznych – ręcznie malowane bombki, ozdoby choinkowe, stroiki, świece, szopki, kalendarze czy drewniane zabawki.

Wśród tej bogatej oferty handlowo-gastronomicznej znajdziemy również propozycje z innych krajów – swoje stanowiska mają kupcy z Litwy, Ukrainy, Słowacji czy Węgier. Do posmakowania są zatem różne specjały z tych krajów – wędliny, sery, kiełbasy, chleb. Kupić natomiast można biżuterię, tkaniny, rękodzieło z lnu, wełny, ceramikę czy różnego rodzaju świąteczne upominki. Organizatorzy zadbali również o dodatkowe atrakcje – na przykład pokaz kowalstwa w specjalnie do tego zainscenizowanej kuźni.

Kraków - jarmark świąteczny

Źródło: www.kiermasze.com.pl

Największy z kolei to wrocławski

Równie świąteczną atmosferę co w Krakowie poczujemy także we Wrocławiu. Na staromiejskim rynku w tym mieście targ bożonarodzeniowy rozpoczął się w tym roku 19 listopada i potrwa do końca grudnia. Jarmark we Wrocławiu jest największym w Polsce i obejmuje nie tylko rynek, ale i Plac Solny oraz ulice Świdnicką i Oławską.

W bezpośrednim otoczeniu wrocławskiego rynku – na placu Solnym odwiedzający mogą posmakować gofrów, placków ziemniaczanych, kartaczy, pyr z gzikiem, pieczonej szynki, chałwy, serów góralskich, czy czekoladowych pierników. Swoje stoiska mają też podlaskie wędliny czy dolnośląskie miody. Znajdziemy także gamę smaków zagranicznych. Wśród nich alzackie podpłomyki, holenderskie i włoskie sery, węgierskie salami, hiszpańskie churros czy turecka baklava.

Swoje produkty prezentują również kupcy z Ukrainy. W ich ofercie odnajdziemy unikatową, ludową ceramikę, świąteczne ozdoby z drewna czy naturalne kosmetyki. Atrakcją dla najmłodszych jest tzw. Bajkowy Lasek, w którym posłuchać można świątecznych bajek. Warto udać się też do Świątecznego Wiatraka, gdzie przewidziane są warsztaty malowania bombek.

jarmark świąteczny we Wrocławiu

Źródło: www.pik.wroclaw.pl

Jarmark w Poznaniu

Drugim co do wielkości jarmarkiem bożonarodzeniowym w Polsce jest jarmark w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski odbywa się on na Placu Wolności, na Rynku Łazarskim oraz w Parku Kasprowicza. Impreza potrwa najdłużej na Placu Wolności – do 26.12, a w pozostałych dwóch miejscach do 19.12.

Targ w Poznaniu to wydarzenie bogate przede wszystkim w różnego rodzaju wydarzenia kulturalno-artystyczne. Prawdziwym hitem był Poznań Ice Festival, podczas którego artyści z różnych krajów rzeźbili w lodzie. Wiele osób czeka także na taniec przy świątecznych utworach w słuchawkach – tzw. Christmas Silent Disco. To wydarzenie planowane jest na 18.12.

jarmark świąteczny w Poznaniu

Źródło: www.betlejempoznanskie.pl

Na lodzie wokół Syrenki

Jarmark Bożonarodzeniowy w stolicy także odbywa się na staromiejskim placu. Tu impreza natomiast trwa najdłużej, bo do 6 stycznia 2022 roku.

Jedną z największych atrakcji jarmarku, której nie znajdziemy w innych miastach jest lodowisko. Tak więc wybierając się na świąteczny spacer po warszawskiej Starówce warto zabrać ze sobą łyżwy, choć można je także wypożyczyć. Jazda odbywa się po torze wokół Pomnika Syrenki.

Na warszawskim Starym Mieście krajobraz świąteczny również kształtują charakterystyczne budki, choinki czy świąteczne iluminacje. Spośród bogatej oferty gastronomicznej wymienić trzeba potrawy z grilla, oscypki z żurawiną, prażone orzechy, pieczone kasztany, świąteczne ciastka i pierniki.

jarmark świąteczny w Warszawie

Źródło: www.pik.warszawa.pl

Powyższe propozycje to najbardziej znane i największe jarmarki w Polsce. Choć nie sposób opisać świąteczny klimat wszystkich miejsc w naszym kraju, to podobne imprezy znajdziemy również w Katowicach, Gdańsku, Opolu, Toruniu, Bydgoszczy czy Łodzi, a także w wielu mniejszych miejscowościach, których charakter jest bardziej lokalny i kameralny.

Największe rozczarowanie w Norymberdze

Nie tylko w naszym kraju znajdziemy świąteczne jarmarki. Spośród zagranicznych propozycji na uwagę zasługuje impreza w Norymberdze. Jeśli wierzyć zapewnieniom organizatorów, jest to największy bożonarodzeniowy targ nie tylko w Europie, ale i na świecie. Rozpoczęciu targów w Norymberdze towarzyszy zwykle iście anielska oprawa. Cała impreza otwierana jest przez blondwłosą królową świąt ubraną w anielskie szaty o imieniu Christkind.

Z charakterystycznych świątecznych potraw, podobnie jak w Polsce zazwyczaj można tu skosztować grillowanych kiełbasek, grzanego wina czy świątecznych pierników. Z atrakcji nie może zabraknąć tu też największego na świecie garu ponczu. W dodatku grillowane kiełbaski to tak naprawdę norymberdzki znany na cały świat przysmak, którego tradycja ma ponad 700 lat.

Niestety, w tym roku w związku z panującą sytuacją pandemiczną zamiast zapachu choinek czy grzanego wina, poczuć można jedynie rozczarowanie, ponieważ został on odwołany.

jarmark świąteczny w Norymberdze

Źródło: www.christkindlesmarkt.de

Magiczna Praga

Mianem jednego z najpiękniejszych określa się też targ bożonarodzeniowy u naszych południowych sąsiadów. Jest on określany często nie tylko jako najpiękniejszy, ale i najsmaczniejszy. W czeskiej Pradze w tym roku impreza odbywa się od 26 listopada do 6 stycznia. Jarmark co roku odbywał się w kilku miejscach tego magicznego miasta. Tym razem imprezę gości największy spośród nich – plac Wacława.

W ofercie gastronomicznej znajdziemy prawdziwe czeskie specjały – praską szynkę pieczoną na rożnie, pieczone kasztany, migdały w cukrze czy znany na całym świecie trdelnik, czyli czeski kołacz.

Atrakcją dla dzieci (choć oczywiście nie tylko) jest zagroda ze zwierzętami – owcami, kozami. Atmosferę na praskim placu dopełniają codzienne występy dziecięcych zespołów śpiewających kolędy.

jarmark świąteczny w Pradze

Źródło: www.pragueexperience.com