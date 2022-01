Podział subwencji ogólnej dla JST w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra edukacji regulujące zasady podziału subwencji oświatowej dla JST. W stosunku do roku 2021, w którym finansowy standard A wynosi 6069 zł, wzrośnie on o ok. 0,8%, tj. o ok. 49 zł.

Rozporządzenie jest doprecyzowaniem sposobu mierzenia skali zadań oświatowych i dostosowania do nich wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na rok 2022 jest załącznikiem do rozporządzenia.

Subwencja oświatowa 2022 r. - wzór

Ustalona w ustawie budżetowej na rok 2022 – po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – część oświatowa (SO) składa się z kwoty bazowej (SOA), kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC):

SO = SOA + SOB + SOC

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) SO – część oświatowa, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

2) SOA – kwota bazowa części oświatowej według finansowego standardu A podziału części oświatowej na realizację zadań szkolnych;

3) SOB – kwota uzupełniająca części oświatowej według wag P zwiększających finansowy standard A na realizację zadań szkolnych;

4) SOC – kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych.

Subwencja oświatowa 2022 r. - liczba uczniów przeliczeniowych

Rozporządzenie uzależnia wysokość subwencji oświatowej od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag i wskaźników dla wybranych kategorii uczniów, słuchaczy, wychowanków i dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

WAŻNE - zastosowanie tego wskaźnika powoduje przekazanie wyższych kwot subwencji oświatowej do tych jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej „JST”, w których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju, co przekłada się na poziom ponoszonych przez poszczególne JST wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto jednym z czynników uwzględnianych przy ustalaniu sposobu podziału subwencji oświatowej jest sytuacja finansowa JST.

W zastosowanej w przedmiotowym rozporządzeniu kalkulacji liczba uczniów przeliczeniowych jest przemnażana przez finansowy standard podziału subwencji oświatowej.

Subwencja oświatowa 2022 r. - finansowy standard A

Finansowy standard A podziału części oświatowej na ucznia przeliczeniowego określa się

według wzoru:

A = SoO/ Up

Finansowy standard A stanowi kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego, używaną dla ustalenia kwot SOA, SOB i SOC należnej jednostce samorządu terytorialnego części oświatowej SO. Finansowy standard A ustala się na podstawie danych z bazowego roku szkolnego.

Standard ten (oznaczony symbolem „A” w załączniku do rozporządzenia) otrzymuje się, dzieląc kwotę ogólną subwencji oświatowej (SO) pomniejszoną o 0,5% rezerwy, przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. Zgodnie z wstępnym algorytmem podziału subwencji oświatowej w roku 2022 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie ok. 6.118 zł. W stosunku do roku 2021, w którym finansowy standard A wynosi 6069 zł, wzrośnie on o ok. 0,8%, tj. o ok. 49 zł.

Subwencja oświatowa 2022 r. - zmiana w zakresie uwzględniania liczby etatów nauczycieli do wskaźnika Di

Do etatów subwencyjnych (nauczyciel dyplomowany) wliczone zostały osoby niebędące nauczycielami zatrudnione na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), posiadające przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. Zastosowanie takiego rozwiązania wynika z faktu, że osoby te często są wysokiej klasy specjalistami i ich wynagrodzenie jest zbliżone do wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. Liczba etatów osób zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 6 ww. ustawy wynosi ok. 1 tys. etatów.

Zmiany w subwencji oświatowej w związku z pandemią

Rozporządzenie wprowadza zmiany sposobu naliczania niektórych wag w związku z częściowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych szkół i placówek w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. i 2021 r.

Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz działania podjęte w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 największy wpływ miały na domy wczasów dziecięcych („DWD”), które w okresie marzec–maj 2020 r. oraz styczeń–maj 2021 r. miały ograniczą możliwość funkcjonowania. Podobna sytuacja dotyczyła szkół w podmiotach leczniczych. W związku z powyższym wprowadzono zmiany w sposobie wyliczenia danych w przypadku następujących szkół i placówek:

1) podmioty lecznicze (waga P39 i P40 w zakresie szkół i P57 w zakresie przedszkoli);

W zakresie podmiotów leczniczych z racji ograniczeń związanych ze stanem epidemii do podziału subwencji na rok 2021 stosowane były dane za okres od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r., tj. z okresu przed wystąpieniem stanu epidemii. W związku z tym, że podmioty lecznicze, a zatem również i szkoły przy tych podmiotach, w okresie stanu epidemii prowadziły ograniczoną działalność, przyjęto dane do podziału subwencji na rok 2022 takie jakie były przyjmowane do podziału subwencji na rok 2021.

W przypadku przyjęcia danych za okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. liczba uczniów w podmiotach leczniczych w zakresie wagi P39 zmniejszyłaby się o ok. 30%. W przypadku wagi P40 i P57 występuje podobny, znaczny trend spadkowy. Uzasadnia to konieczność zmiany sposobu wyliczania tych danych do podziału subwencji oświatowej na rok 2022;

2) domy wczasów dziecięcych (DWD) – waga P61;

Mając na uwadze działaniami podjęte w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dane o pobytach w DWD zostały uwzględnione za okres od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r. W przypadku zastosowania danych za rok szkolny 2020/2021 wystąpiłby spadek liczby wychowanków o ok. 50%.

Dodatkowo w zakresie DWD do wyliczenia liczby wychowanków zostanie zastosowane rozwiązanie, które ogranicza długość pobytu wychowanka w DWD do okresu od 6 dni do 12 tygodni. Zmiany te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 911).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 – Dz.U. z 2021 r. poz. 2453

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.).