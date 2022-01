Wzory oświadczeń dot. ochrony taryfowej dla odbiorców gazu

14 I 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wzory te zostaną opublikowane zaraz po publikacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wzory oświadczeń są niezbędne dla skorzystania z zamrożenia cen gazu do 2023 r.

Oświadczenia te muszą złożyć np. przedstawiciele przedszkola, szkoły sprzedawcy gazu z informacją dla niego, że te jednostki oświatowe spełniają kryteria do objęcia ich mocą ochronną ustawy i otrzymania korzystnej ceny gazu.

Jednostki realizujące zadania z zakresu użyteczności publicznej - zamrożenie cen gazu

Intencją ustawodawcy było wprowadzenie możliwości prowadzenia rozliczeń na podstawie taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do sytuacji, w których zużycie gazu związane jest z zaspakajaniem potrzeb mieszkaniowych oraz realizacją zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Ułatwienie dla szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli i domów dziecka

Instytucje te będą płaciły za gaz według takich samych stawek, jak odbiorcy indywidualni. Jak wspomniano warunkiem skorzystania z zamrożenia cen gazu jest złożenie sprzedawcy gazu oświadczenia zawierającego oświadczenie o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę mającego prawo do korzystania z zamrożonych cen gazu. Wzory określi rozporządzenie.

"Przygotowanie jednakowego wzoru oświadczeń przyczyni się do ujednolicenia formy składanych oświadczeń, a także do przyspieszenia uzyskania ochrony taryfowej przez odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Tym samym, działanie to przyspieszy proces minimalizowania skutków wysokich cen gazu ziemnego na rynku, zwiększając ochronę odbiorców gazu ziemnego dotkniętych drastycznymi cenami błękitnego surowca. W ocenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt istnienia delegacji ustawowej, nie jest możliwe osiągnięcie celu w postaci określenia wzorów oświadczeń, o których mowa w art. 62ba ust. 2 i 62bb ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne za pomocą innych środków niż działania legislacyjne polegające na wydaniu rozporządzenia." - czytamy w projekcie rozporządzenia

Z rozwiązań wskazanych w ustawie z 13 stycznia 2022 r. będą mogły skorzystać podmioty określone w art. 62b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (UPE). W celu ułatwienia składania oświadczeń uprawnionym podmiotom, ustawodawca wprowadził do ustawy upoważnienie dla ministra właściwego do spraw energii do określenia wzoru tych oświadczeń. W związku z tym, konieczne jest wydanie rozporządzenia, które określi jednolity wzór oświadczeń, o których mowa w art. 62ba i art. 62bb ustawy, tj. oświadczeń składanych przez podmioty użyteczności publicznej oraz inne podmioty zarządzające podmiotami wielolokalowymi w celu uzyskania ochrony taryfowej. Wzór każdego z oświadczeń zawierać będzie:

• deklarację o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie danego podmiotu za odbiorcę określonego:

o w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy - odbiorca będący podmiotem zarządzającym podmiotami wielolokalowymi (oświadczenie, o którym mowa w art. 62ba UPE) lub

o w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy (odbiorca będący podmiotem realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej) (oświadczenie, o którym mowa w art. 62bb UPE),

• określenie części paliwa gazowego zużywanego na cele objęte ochroną taryfową oraz wyłączonego spod administracyjnej kontroli cen.

"Określenie szacowanej części paliwa gazowego zużywanego na cele objęte ochroną taryfową dotyczy zarówno odbiorców w gospodarstwach domowych w lokalach mieszkalnych, jak również podmiotów realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej funkcjonujących w budynkach wielolokalowych (np. przedszkole we wspólnocie mieszkaniowej). Celem wskazanego uregulowania jest zagwarantowanie tym odbiorcom instrumentów pozwalających na rzeczywiste rozliczanie się za paliwa gazowe, wykorzystywane w związku z działalnością pożytku publicznego, po cenach taryfowych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Odpowiedzialność karna

Oświadczenia powinny być składane przed zawarciem ze sprzedawcą paliw gazowych umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 i 3 UPE, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.