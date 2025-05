Spadł ruch na radomskim lotnisku, ale w planach nowe kierunki

Polskie Porty Lotnicze poinformowały, że lotnisko w Radomiu obsłużyło w kwietniu br. ok. 2,5 tys. pasażerów; to spadek o 42 proc. wobec zeszłego roku. W pierwszych czterech miesiącach tego roku ruch w radomskim pocie spadł o 31 proc.

Mniej pasażerów z radomskiego lotniska

Jak podały porty, liczba obsłużonych pasażerów w kwietniu br. wyniosła 2 tys. 541 osób, o 42 proc. mniej w stosunku do kwietnia ubiegłego roku. Od stycznia do kwietnia br. liczba pasażerów wyniosła 15 tys. 986, co oznacza spadek o 31 proc. względem czterech pierwszych miesięcy ub.r.

Członek zarządu PPL Marcin Danił powiedział: - Mimo spadku liczby pasażerów w pierwszych miesiącach 2025 roku, Lotnisko Warszawa-Radom przygotowuje się do intensywnego sezonu letniego. Konsekwentnie budujemy ofertę lotniska, współpracujemy z touroperatorami, przewoźnikami, intensyfikujemy działania marketingowe. Rozważamy różne scenariusze w przyszłości, ale dziś koncentrujemy się na rozwoju Radomia – i wierzymy, że ten port ma jeszcze sporo do zaoferowania.

Nowe kierunki na wakacje

PPL przypomniały, że w maju br. z lotniska rozpoczną się rejsy do tureckiego miasta Antalya. Latem z tego portu będzie można polecieć w ramach połączeń regularnych do Hiszpanii, Grecji, Włoch, Cypru, Turcji i Albanii.

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do: Rygi, Berlina, Wrocławia i Lwowa. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości prowadzącej lotnisko miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, lotnisko przejęły Polskie Porty Lotnicze i wybudowały je prawie od nowa. Pierwszy lot z nowego portu odbył się pod koniec kwietnia 2023 r.