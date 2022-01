Grupowe zakupy gazu przez gminy: Kraków wydał na gaz tylko 7,7 mln zł

Miasto Kraków kupuje gaz ziemny po cenach z 2018 roku, które obowiązują jednostki i spółki miejskie aż do końca 2022 roku.

To efekt działania Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu.

Podwyżki cen gazu w 2022 r. - Kraków zaoszczędził 40 mln zł

– Gdyby uczestnicy naszej grupy zakupowej kupili w 2022 roku gaz według aktualnego cennika dla biznesu, miasto, jednostki i spółki wydałyby o około 40 mln złotych więcej. W tym roku wszyscy uczestnicy grupy zapłacą za gaz, łącznie z opłatą dystrybucyjną, tylko ok. 7,7 mln złotych netto – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA.

Podwyżki cen gazu w 2022 r. - korzystny efekt przetargu z 2020 r.

Aktualnie obowiązujące umowy są efektem przetargu przeprowadzonego w 2020 roku w ramach Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu.

Podwyżki cen gazu w 2022 r. - grupowe zakupu gazu

– W kontekście grupowych zakupów energii bardzo ważną kwestią jest poprawna analiza sytuacji na światowym i krajowym rynku dostaw gazu. Dokonują jej specjaliści z KHK SA i przedstawiają swoje rekomendacje Komitetowi Sterującemu powołanemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. Sytuacja gospodarcza w 2020 r. wywołana pandemią koronawirusa znacząco wpłynęła na spadek cen gazu na światowych i krajowej giełdzie, co z powodzeniem wykorzystaliśmy organizując przetarg na dwuletni okres zakupowy – zaznacza Tadeusz Trzmiel. – W kontekście aktualnej sytuacji na rynkach i ogromnych podwyżek cen energii gazowy „grupon” zorganizowany przez KHK okazał się więc doskonałym rozwiązaniem – dodaje.

KGZG kupuje rocznie około 6 mln metrów sześciennych gazu dostarczanych dla 130 podmiotów posiadających ponad 300 punktów odbioru. Połowa z nich to kotłownie, a także kuchnie w obiektach edukacyjnych i żłobkach. Kolejne kotłownie należą do MPEC SA i spółki zależnej (63 sztuki) oraz Zarządu Budynków Komunalnych (60 sztuk). Pozostali uczestnicy grupy zakupowej to obiekty należące do instytucji kultury i domy pomocy społecznej. Większość z nich zlokalizowana jest poza zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej.

źródło: www.krakow.pl