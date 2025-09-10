REKLAMA

Polska przestrzeń powietrzna naruszona przez rosyjskie drony. Uruchomiono procedury obronne

Polska przestrzeń powietrzna naruszona przez rosyjskie drony. Uruchomiono procedury obronne

10 września 2025, 08:10
[Data aktualizacji 10 września 2025, 07:09]
Maja Retman
Maja Retman
Kilkanaście lecących z Rosji dronów naruszyło nad ranem w środę polską przestrzeń powietrzną. Wojsko podjęło decyzję o ich zestrzeleniu
Rosyjskie drony zaatakowały Polskę. Apel o nieopuszczanie domów
Shutterstock

Kilkanaście lecących z Rosji dronów naruszyło nad ranem w środę polską przestrzeń powietrzną. Wojsko podjęło decyzję o ich zestrzeleniu. Armia i służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Władze apelują o śledzenie komunikatów.

W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – napisało na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Uruchomiono procedury obronne

Dowództwo podało na platformie X, że na rozkaz dowódcy operacyjnego natychmiast uruchomiono procedury obronne. Operacja zaczęła się ok. godz. 2 w nocy. W czasie zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowce z Rosji przekroczyły granicę z Polską.

„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjne kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” - poinformowało DORSZ.

Sojusznicze siły pozostają w pełnej gotowości

Dowództwo podkreśliło, że monitoruje sytuację, a polskie i sojusznicze siły pozostają w pełnej gotowości. Władze zaapelowały w nocy do mieszkańców trzech województw – mazowieckiego, podlaskiego i podkarpackiego – o nieopuszczanie domów. Apelują też o śledzenie komunikatów służb. Wojsko, policja i straż pożarna zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Trwają poszukiwania dronów

Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną.

Ważny apel !!!

Ważny apel wojska: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

Źródło: INFOR
Sektor publiczny
Obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 2025. Po raz pierwszy na tak powszechną skalę
08 wrz 2025

Zgodnie z nowymi przepisami z 2025 r. po raz pierwszy na tak powszechną skalę przeprowadzane będą obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Kto przeprowadzi szkolenia? Jakie tematy będą poruszane? Obowiązek dotyczy również ćwiczeń przeprowadzanych minimum raz w roku.
Zadłużenie Polski 2025. Trzeba społeczeństwu powiedzieć prawdę
08 wrz 2025

Zadłużenie Polski w 2025 r. - trzeba społeczeństwu powiedzieć prawdę. Trzeba zmienić myślenie i zamiast ograniczać wydatki zastanowić się nad podwyżkami podatków. Nie dlatego, że ktoś lubi wysokie podatki, ale dlatego, że brak działań teraz, szczególnie tych niepopularnych – będzie nas kosztować znacznie więcej, niż podjęcie tych działań.

