Dalej nie ma żłobków aż w 114 gminach na Mazowszu. Jak rozwiązać ten problem? Program „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”

Nie ma żłobków aż w 114 gminach na Mazowszu. Jak można to rozwiązać? Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska proponuje, aby samorządy startowały do programu „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”. Można uzyskać 300 tys. na miejsca żłobkowe i 8 tys. na ich utrzymanie. Do kiedy można składać wnioski?

Program „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026” - wnioski

Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026” jest adresowany wyłącznie do gmin. Na jego funkcjonowanie przeznaczono w 2026 r. 60 mln zł ze środków Funduszu Pracy. Wnioski do programu można składać do 12 grudnia 2025 r. Wyniki zostaną ogłoszone przez MRPiPS do 19 stycznia 2026 r.

W 114 gminach dalej nie ma żłobków

Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska na konferencji prasowej poinformowała, że pod koniec 2023 r., kiedy obejmowała swoją funkcję, 150 gmin na Mazowszu nie miało dostępu do usług żłobkowych - zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Zaznaczyła, że obecnie udało się to zmienić w 36 gminach. - Natomiast w 114 w gminach wciąż tych usług dzisiaj nie ma. (...) Kilkadziesiąt gmin już podjęło te aktywności, więc tak naprawdę dzisiaj mówimy o 67 gminach na terenie Mazowsza, które nie podjęły działań, by te usługi stworzyć - dodała wiceszefowa MRPiPS.

300 tys. na miejsca żłobkowe i 8 tys. na ich utrzymanie

Wskazała, że dzięki programowi gminy mogą uzyskać 300 tys. zł na stworzenie miejsc żłobkowych i 8 tys. zł na ich utrzymanie.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przekazał, że wskaźnik użłobkowienia w regionie wynosi ponad 50 proc. Dodał, że na Mazowszu działa ponad 2300 instytucji opieki nad dziećmi, które oferują 48 tys. miejsc. - W poprzednich edycjach tego programu w sumie 22 samorządy skorzystały z tych środków dotyczących aktywnego dziennego opiekuna i utworzono ponad 157 nowych miejsc w poszczególnych gminach - podkreślił Frankowski.

Zachęcił gminy do skorzystania ze środków z programu. - Liczę, że na koniec kadencji, czyli za dwa lata, będziemy mogli powiedzieć, że zlikwidowaliśmy wszystkie białe plamy - powiedział.