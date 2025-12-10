REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Organizacja » Pracownicy » W urzędach dodatkowe 13 dni urlopu. Do wykorzystania w 6 miesięcy. I 2 modele skróconego czasu pracy

W urzędach dodatkowe 13 dni urlopu. Do wykorzystania w 6 miesięcy. I 2 modele skróconego czasu pracy

10 grudnia 2025, 18:06
[Data aktualizacji 10 grudnia 2025, 18:06]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Wydawało się ogień i woda. A w urzędach połączyli krótszy tydzień pracy z wydłużony urlopami wypoczynkowymi
Wydawało się ogień i woda. A w urzędach połączyli krótszy tydzień pracy z wydłużony urlopami wypoczynkowymi
Mniej godzin w pracy i dłuższe urlopy dla pracowników samorządowych oraz inwestycje w nowe technologie usprawniające obsługę mieszkańców planują jednostki samorządu terytorialnego w ramach pilotażu skróconego czasu pracy.

Od 1 stycznia 2026 r. rusza testowanie skróconego czasu pracy w ramach pilotażu „Skrócony czas pracy - to się dzieje!” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W programie bierze udział ponad 30 jednostek samorządu terytorialnego.

Rozpędza się program krótszego tygodnia pracy w urzędach. Wciąż pilotaż dla 30 JST, ale kto wie co będzie za kilka lat

„Udział w pilotażu skróconego czasu pracy traktujemy jako szansę na nowoczesne podejście do organizacji pracy w samorządzie. Zależy nam, by Urząd Miasta był miejscem, w którym efektywność idzie w parze z dobrym samopoczuciem pracowników. Wierzymy, że lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym przełoży się na większe zaangażowanie i jeszcze wyższą jakość obsługi mieszkańców” – wskazał prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

Samorządowcy chcą też, by skrócony czas pracy nie wpłynął negatywnie na obsługę mieszkańców i tempo załatwianych spraw.

„Mieszkańcy nie muszą się martwić – godziny otwarcia urzędu pozostaną takie same. Sprawy urzędowe będzie można załatwiać tak jak dotychczas od poniedziałku do piątku. Dla interesantów nic się nie zmieni. Liczymy wręcz, że dzięki nowej organizacji pracy i cyfrowym rozwiązaniom będziemy działać jeszcze szybciej i sprawniej – podkreślił burmistrz Woźnik Michał Aloszko.

Jaki jest okres realizacji projektu pilotażowego i jakie są jego etapy?  

Realizacja projektu pilotażowego rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy i podzielona jest na trzy etapy:

  • I etap: Przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy – trwa od podpisania umowy i kończy się 31 grudnia 2025 r.
  • II etap: Testowanie wprowadzenia skróconego czasu pracy w środowisku pracy – zaczyna się 1 stycznia 2026 r. i trwa do 31 grudnia 2026 r.
  • III etap: Podsumowanie realizacji projektu pilotażowego – kończy się najpóźniej 15 maja 2027 r. (do tego czasu realizator projektu jest zobowiązany przekazać Ministrowi sprawozdanie końcowe oraz ankiety kwartalne pracodawcy i pracowników).

Jaka jest maksymalna kwota finansowania, jaką może otrzymać pracodawca na cały projekt oraz jednego pracownika? Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?  

Maksymalna wartość wsparcia na jeden projekt pilotażowy to 1 milion złotych. Co ważne,koszt projektu w przeliczeniu na jednego pracownika objętego pilotażem nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

W ramach projektu pilotażowego finansowane mogą być:

  • Koszty obsługi np. działania informacyjno-promocyjne, koszty związane z obsługą projektu, w tym: koordynowaniem, rekrutacją uczestników, monitorowaniem, oceną, rozliczaniem. Ważne! Koszty obsługi nie mogą przekroczyć 10% wartości złożonego projektu.
  • Koszty merytoryczne np. badania, analizy czy ekspertyzy dotyczące sposobu wdrożenia skróconego czasu pracy i oczekiwań pracowników oraz realizatora w tym zakresie, szkolenia dla pracowników związane z testowanym rozwiązaniem, finansowanie optymalizacji i automatyzacji procesów kluczowych dla możliwości skracania czasu pracy czy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych pilotażem.  

 

Już w 2026 r. mniej godzin w pracy i dłuższe weekendy

Większość samorządów planuje wprowadzenie co najmniej dwóch modeli skróconego czasu pracy – w pierwszym etapie zmniejszenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, a w kolejnym wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Takie rozwiązania planowane są m.in. w Woźnikach, Trzciance i Starogardzie.

Ważne

„Urząd Gminy Mstów planuje wdrożenie hybrydowego modelu skróconego czasu pracy, łączącego dwa podejścia: skrócenie dobowego wymiaru pracy w wybrane dni tygodnia oraz wprowadzenie dodatkowych niektórych wolnych piątków. Model ten pozwoli sprawdzić, jak różne warianty krótszego tygodnia pracy wpływają na efektywność i organizację urzędu” – poinformował wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz.

Przykład

W powiecie lęborskim pracownicy starostwa będą testowali aż cztery modele skróconego tygodnia pracy. W zależności od specyfiki pracy w poszczególnych wydziałach i referatach pracownicy będą mogli skorzystać ze zmniejszenie ilości dni pracy w tygodniu do czterech albo zmniejszenia liczby godzin pracy od poniedziałku do piątku. Model dedykowany osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności obejmie skrócony czas pracy oraz dodatkowe dni wolne, natomiast pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatkowe godziny wolne będą mogli wykorzystać w formie urlopu wypoczynkowego.

W ramach testowania skróconego czasu pracy także dłuższe urlopy

Część jednostek samorządu terytorialnego, biorących udział w projekcie, planuje w ramach testowania skróconego czasu pracy wprowadzić dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego.

W Starostwie Powiatowym w Oleśnie pracownicy otrzymają dodatkowo 13 dni wolnych od pracy, których wykorzystanie będzie obowiązkowe w pierwszej połowie roku.

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce planuje w drugim półroczu udzielić pracownikom dodatkowo 77 godzin urlopu, tak aby w sumie skrócić czas pracy o 20 proc. Natomiast w Urzędzie Miejskim w Miastku pracownicy oprócz skrócenia czasu pracy do 35 godzin tygodniowo otrzymają 11 dni urlopu.

Dofinansowanie wynagrodzeń i nowe technologie

Środki pozyskane w ramach programu pilotażowego samorządy planują w głównej mierze przeznaczyć na wdrożenie nowych technologii, które usprawnią obsługę mieszkańców. Chodzi m.in. o instalację różnego rodzaju urzędomatów oraz zastosowanie nowoczesnego oprogramowania.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Przykład

„W ramach pilotażu urząd wdroży również rozwiązania wspierające cyfryzację i automatyzację pracy, w szczególności: autonomiczne narzędzia AI, infokioski, opłatomat, cyfrowy terminal informacyjny, robot humanoidalny, pakiety szkoleń dla pracowników oraz nowy sprzęt informatyczny. Wdrożenie tych narzędzi usprawni obsługę mieszkańców i zwiększy efektywność wewnętrznych procesów” – podkreśliła Dorota Matejko-Cichocka, główny specjalista w Referacie Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Michałowice.

Część dofinansowania trafi również do pracowników, głównie w formie wynagrodzeń dla urzędników wdrażających i monitorujących projekt

„Środki pozyskane w ramach pilotażu zostaną przeznaczone przede wszystkim na refundację wynagrodzeń pracowników objętych projektem, zgodnie z zasadami programu. Nie przewidujemy natomiast dodatkowych dopłat czy podwyżek wynagrodzeń wynikających z samego udziału w pilotażu. Wdrożenie skróconego czasu pracy nie będzie wiązać się z modyfikacją zasad wynagradzania pracowników poza standardowym zakresem wynikającym z przepisów i obowiązujących regulaminów” – podkreśliła dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy Joanna Dobroń.

Jak podkreślił wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz środki zostaną przeznaczone głównie na utrzymanie pensji przy skróconym czasie pracy, zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji do ewidencji czasu pracy, umożliwiającej bieżące monitorowanie i raportowanie a także cykl szkoleń dla pracowników z zakresu zarządzania czasem, produktywności i automatyzacji procesów.

W Trzciance na wynagrodzenia zabezpieczono 10 proc. środków ale będą to środki na wynagrodzenia zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie i rozliczenie się z projektu, a nie dopłaty do wynagrodzeń

„Nie przewidujemy bowiem wystąpienia dodatkowych nadgodzin w projekcie – celem jest uzyskanie odpowiedniej wydajności pracy, która pozwoli na wykonanie wszystkich dotychczasowych obowiązków bez narażenia mieszkańców na dłuższe oczekiwanie na obsługę niż dotychczas” – zaznaczył burmistrz Trzcianki Krzysztof Jaworski.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w okresie testowania modelu skróconego czasu pracy planują m.in. Urząd Miejski w Rawiczu, Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu, Urząd Miejski w Miastku, Urząd Miasta Nowe Skalmierzyce, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, Urząd Stanu Cywilnego w Nieszawie oraz Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy.

Zaproponowany przez MRPiPS pilotaż „Skrócony czas pracy - to się dzieje!” ruszył w sierpniu br. Testowanie skróconego czasu pracy przez podmioty, które zakwalifikowały się do programu zaczyna się 1 stycznia i potrwa do 31 grudnia 2026 r. Sprawozdania końcowe z realizacji projektu będą składane do 15 maja 2027 r. Zgodnie z listą opublikowaną przez MRPiPS w pilotażu bierze udział 90 pracodawców, w tym 34 gminy, miasta i powiaty. Do projektu zakwalifikowały się też samorządowe instytucje kultury oraz spółki komunalne.

Zadaniowy czas pracy nie wyklucza nadgodzin. Ale jak ocenić, czy należą się za nie pieniądze? Zasada jest prosta
Zadaniowy czas pracy nie wyklucza nadgodzin. Ale jak ocenić, czy należą się za nie pieniądze? Zasada jest prosta
Tydzień pracy krótszy, ale godzin trzeba przepracować tyle samo. Można też pracować tylko w weekendy i święta. Jak to zrobić?
Tydzień pracy krótszy, ale godzin trzeba przepracować tyle samo. Można też pracować tylko w weekendy i święta. Jak to zrobić?
Ewidencja czasu pracy online – jak raporty pomagają rozliczać nadgodziny i grafik
Ewidencja czasu pracy online – jak raporty pomagają rozliczać nadgodziny i grafik
Źródło: PAP
Sektor publiczny
W urzędach dodatkowe 13 dni urlopu. Do wykorzystania w 6 miesięcy. I 2 modele skróconego czasu pracy
10 gru 2025

Mniej godzin w pracy i dłuższe urlopy dla pracowników samorządowych oraz inwestycje w nowe technologie usprawniające obsługę mieszkańców planują jednostki samorządu terytorialnego w ramach pilotażu skróconego czasu pracy.
