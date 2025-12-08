Polska zwolniona z mechanizmu relokacji w UE. Nie musimy przyjmować migrantów [Pakt migracyjny]

Szef MSWiA: państwa członkowskie zgodziły się na zwolnienie Polski z obowiązku przyjmowania migrantów. Nie dotyczy nas mechanizm solidarnościowy w ramach paktu migracyjnego. Polska nie będzie musiała płacić rekompensaty finansowej.

Polska zwolniona z relokacji

Kierwiński bierze udział w posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich UE. Ministrowie wstępnie zatwierdzili plan Komisji Europejskiej dotyczący mechanizmu solidarnościowego. Taki plan, zgodnie z paktem migracyjnym, ma być przyjmowany na rok. - Polska jest zwolniona z jakiegokolwiek mechanizmu relokacji, zwolniona także z jakichkolwiek kosztów z tym związanych. W tym zakresie wydaje się, że osiągnęliśmy wszystko, co chcieliśmy - ogłosił szef MSWiA. - Dyskusja była gorąca tak naprawdę, bo z tych rozwiązań nie wszystkie kraje europejskie są zadowolone. Niezadowolone są kraje Południa - podkreślił. - Uwagi, które podnoszą kraje południowe, to jest tak naprawdę miarą tego, jak wielką drogę przeszliśmy jako Polska - powiedział Kierwiński.

Polska nie zapłaci rekompensaty finansowej za zwolnienie z obowiązku przyjmowania migrantów

Pytany, jak Polska głosowała w sprawie mechanizmu solidarnościowego, odparł, że nie była przeciw. - Osiągnęliśmy dokładnie wszystko, co zakładaliśmy. Zmieniliśmy te rozwiązania, na które godzili się nasi poprzednicy - zaznaczył. - Mamy w tych tabelkach, które dotyczą i relokacji, i ewentualnych kosztów związanych z brakiem relokacji, wpisane zero. To znaczy: nie będzie relokacji, bo na to rząd pana premiera Donalda Tuska nigdy by się nie zgodził, i nie ma też żadnych kosztów dla Polski z tym związanych. Więc my swoje cele zrealizowaliśmy - podkreślił.

Kraje południa były przeciw

Minister dodał, że były kraje Południa, które głosowały przeciw i które wstrzymały się od głosu. - Bardzo charakterystyczne jest to, co powiedział hiszpański minister spraw wewnętrznych, mówiąc, że to już nie jest ten pakt, o który Hiszpania tak bardzo zabiegała, że zmiany, które zostały wprowadzone, także ze względu na te mechanizmy zwolnieniowe, które udało nam się wynegocjować, nie są dobre dla krajów południowych - powiedział.

Polska zwolniona z przyjmowania migrantów z powodu pomocy obywatelom Ukrainy i obrony wschodniej granicy

Zauważył, że algorytm przyjęty w sprawie uznawania krajów za znajdujące się pod presją migracyjną gwarantuje Polsce, że w kolejnych latach również będzie wyłączona z mechanizmu solidarnościowego ze względu na przyjętych Ukraińców i nakłady ponoszone na obronę zewnętrznej granicy UE. - Mówię o tym dlatego, że cały czas słyszymy taki szum informacyjny tych, którzy nie mieli odwagi negocjować wtedy, kiedy był czas, że to decyzja na rok, że zobaczymy, co będzie w kolejnym roku. Nie, za rok będzie podobnie - podkreślił Kierwiński.

Zadowolenie z rozstrzygnięcia Kierwiński wyraził też na platformie X. „Dotrzymaliśmy słowa! Tak jak deklarował premier Donald Tusk, Polska NIE BĘDZIE uczestniczyć w mechanizmie relokacji migrantów. Bezpieczeństwo Polek i Polaków zawsze na pierwszym miejscu” - napisał.

Dotrzymaliśmy słowa! Tak jak deklarował Premier @donaldtusk Polska NIE BĘDZIE uczestniczyć w mechanizmie relokacji migrantów. Bezpieczeństwo Polek i Polaków zawsze na pierwszym miejscu.🇵🇱 pic.twitter.com/JR1fOGrAR0 — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) December 8, 2025

Mechanizm solidarnościowy paktu migracyjnego UE

W ramach mechanizmu solidarnościowego każde państwo UE może wybrać formę swojego wkładu:

relokację,

wpłatę finansową w wysokości 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę lub

wsparcie operacyjne, takie jak oddelegowanie personelu.

Pakt migracyjny zwalnia jednak z tego obowiązku kraje w trudnej sytuacji migracyjnej. KE oceniła w listopadzie, że obecnie dotyczy to sześciu państw: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii i Polski.

Czy relokacja jest obowiązkiem?

Chociaż relokacja nie jest obowiązkowa, to rocznie UE powinna zrealizować minimalną pulę relokacji, która wynosi 30 tys. osób. KE jeszcze w zeszłym tygodniu sygnalizowała, że w związku z tym, że mechanizm solidarnościowy ma zacząć obowiązywać dopiero od czerwca 2026 r., liczba relokacji na przyszły rok może być niższa. KE zaproponowała więc - a państwa wstępnie zatwierdziły w poniedziałek - że liczba ta ma wynieść 21 tys. osób.

Z Brukseli Magdalena Cedro