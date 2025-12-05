Olejomat - o co tu chodzi? Już działa 100 olejomatów w Polsce i pierwszy w Warszawie

O co chodzi z olejomatami? W Polsce jest już 100 olejomatów. Właśnie stanął pierwszy w Warszawie przy Centrum Handlowym Wola Park. Jak obsługiwać punkty zbiórki UCO? Gromadzone punkty można wymieniać na nagrody. Jakie?

Olejomaty w Polsce

Setny Olejomat został właśnie uruchomiony w Warszawie – przed centrum handlowym Wola Park. To symboliczny moment dla projektu, który pokazuje, że ekologia naprawdę zaczyna się w domu i w miejscach codziennych aktywności mieszkańców. Zaczęło się od jednego urządzenia w Redzikowie na Pomorzu, dziś z Olejomatów można skorzystać w dziesiątkach polskich miejscowości. W ciągu roku sieć automatów do zbiórki zużytego oleju spożywczego rozrosła się do stu punktów, pomagając tysiącom mieszkańców zamieniać zużyty olej (UCO, ang. Used Cooking Oil) w cenny surowiec.

Gdzie są olejomaty?

Od momentu uruchomienia pierwszego urządzenia jesienią 2024 roku sieć Olejomatów objęła dziesiątki miejscowości w całej Polsce. Urządzenia pojawiły się m.in. w Helu i Ustce na Pomorzu, w Radzyminie, Żyrardowie, Sochaczewie i Grodzisku Mazowieckim na Mazowszu, w Ostrowie Wielkopolskim i Grodzisku Wielkopolskim w Wielkopolsce, a także w Opolu, Bytomiu i Płocku.

Pierwszy olejomat w Warszawie

Setny, jubileuszowy Olejomat został uruchomiony w Warszawie – przed Wola Park, przy ciągu komunikacyjnym łączącym stację metra z głównym wejściem do centrum. We współpracy z Wola Parkiem przygotowano odmienną od dotychczasowych oprawę graficzną, z okazji uruchomienia setnego Olejomatu w Polsce. To właśnie tam mieszkańcy stolicy mogą od teraz w prosty sposób oddać zużyty olej spożywczy i włączyć się w ogólnopolską akcję recyklingu.

Proekologiczne przedsięwzięcie

Projekt zyskał poparcie samorządów i mieszkańców, stając się jednym z najdynamiczniej rozwijających się proekologicznych przedsięwzięć w kraju. – Kiedy stawialiśmy pierwszy Olejomat, liczyliśmy na lokalny odzew. Tymczasem w ciągu kilku miesięcy zaczęły się do nas zgłaszać kolejne gminy i mieszkańcy, które chciały włączyć się w projekt. Teraz do tej sieci dołącza Warszawa – i to z jubileuszowym, setnym urządzeniem. To pokazuje, że Polacy chcą działać ekologicznie, jeśli tylko mają ku temu narzędzia – mówi Małgorzata Rdest.

Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna: 71% Polaków wskazuje dostępność Olejomatu w pobliżu jako główny czynnik motywujący do oddawania zużytego oleju do recyklingu. To dowód, że realna zmiana nawyków jest możliwa – wystarczy zapewnić ludziom proste i wygodne rozwiązania.

Olejomaty – o co tu chodzi?

Olejomaty to innowacyjne automaty przeznaczone do oddawania zużytego oleju spożywczego (UCO), który po smażeniu często trafia do kanalizacji lub do kosza. Aby z nich skorzystać, wystarczy pobrać z urządzenia specjalną, oznaczoną butelkę, do której w domu należy zbierać wystudzony olej. Po jej napełnieniu butelkę można zwrócić do Olejomatu, a zebrany surowiec trafi do recyklingu. W ten sposób olej po smażeniu zyskuje drugie życie – może zostać wykorzystany m.in. do produkcji biopaliw, detergentów czy biodegradowalnych tworzyw. – Zależało nam na stworzeniu rozwiązania, które będzie wygodne, a jednocześnie pomoże chronić środowisko. Olejomat pozwala w prosty sposób zrobić coś dobrego – oddać olej do recyklingu zamiast wylewać go do zlewu lub wyrzucać do kosza, i w ten sposób nie zanieczyszczać środowiska – mówi Małgorzata Rdest, inicjatorka projektu.

Dlaczego nie wylewać oleju do zlewu?

Wylanie oleju do zlewu to jeden z najczęstszych błędów popełnianych w domowych kuchniach. Ostygnięty tłuszcz twardnieje i zatyka rury, prowadząc do awarii kanalizacji i obciążenia oczyszczalni ścieków. Choć problem wydaje się błahy, jego skutki są poważne – zarówno dla środowiska, jak i infrastruktury miejskiej.

Olejomaty dają mieszkańcom alternatywę, która łączy troskę o środowisko z praktycznym działaniem. To także sposób na budowanie świadomości ekologicznej, szczególnie wśród osób, które chcą działać odpowiedzialnie, ale nie wiedzą, jak prawidłowo pozbywać się zużytego tłuszczu.

– Każdy litr oleju, który trafi do kanalizacji, to potencjalne zagrożenie dla środowiska. Oddając go do Olejomatu staje się surowcem, który można ponownie wykorzystać. To pokazuje, że małe gesty naprawdę mają znaczenie – dodaje Małgorzata Rdest.

Jak korzystać z Olejomatu?

Każdy Olejomat został zaprojektowany tak, by jego obsługa była maksymalnie intuicyjna. Dodatkowo system identyfikacji butelek (kod QR na nakrętce) pozwala śledzić proces zbiórki i przyznawać użytkownikom punkty za oddany zużyty olej. Korzystanie z urządzenia jest proste i dostępne dla każdego – cały proces trwa zaledwie kilka minut:

Pobierz aplikację „Olejomaty” – jest darmowa i dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS. Zarejestruj konto użytkownika – wystarczy podać imię, nazwisko, numer telefonu i e-mail. Udaj się do najbliższego Olejomatu (lokalizacje można sprawdzić w aplikacji lub na stronie projektu) i pobierz pustą butelkę, skanując kod QR na urządzeniu. W domu regularnie wlewaj do butelki wystudzony olej po smażeniu lub po rybkach z pujszki czy suszonych pomidorach. . Gdy butelka się zapełni, oddaj ją do Olejomatu – ponownie zeskanuj kod QR, włóż butelkę do automatu i, jeśli chcesz, pobierz nową, by kontynuować zbiórkę.

Olejomaty - nagrody

Użytkownicy zebrane punkty mogą wymieniać w aplikacji na ekologiczne nagrody, takie jak sadzonki drzew, vouchery czy upominki związane z ochroną środowiska.

Automat na olej w Warszawie

Wola Park od lat tworzy przestrzeń, która wspiera odpowiedzialne i świadome wybory mieszkańców. W centrum handlowym działa szereg praktycznych udogodnień – od ubraniomatu umożliwiającego oddawanie odzieży do drugiego obiegu, po książkomat łączący lokalnych czytelników z zasobami wolskich bibliotek. Te rozwiązania na stałe wpisały się w codzienne funkcjonowanie miejsca i cieszą się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Pojawienie się Olejomatu przed Wola Parkiem jest naturalnym uzupełnieniem tych działań, dając mieszkańcom jeszcze jeden, prosty sposób na kształtowanie ekologicznych nawyków.

– Wierzymy, że małe, codzienne decyzje mają ogromne znaczenie dla środowiska. Projekty takie jak ubraniomat czy książkomat spotykają się z dużym zainteresowaniem naszych klientów i lokalnej społeczności. Dlatego cieszymy się, że teraz dołącza do nich również Olejomat – rozwiązanie, które wspiera, odpowiedzialne postępowanie z odpadami spożywczymi, które powstają w każdej kuchni – mówi Emilia Szkudlarek, dyrektorka Wola Parku.

Mapa olejomatów w Polsce

Dzięki Olejomatom zużyty olej po smażeniu nie trafia do kanalizacji, lecz do systemu recyklingu. To rozwiązanie, które nie tylko chroni środowisko, ale i promuje nowe podejście do gospodarki odpadami. Każdy mieszkaniec może włączyć się w ten proces – wystarczy zanieść olej w butelce do najbliższego automatu.

Pełna mapa lokalizacji Olejomatów dostępna jest na stronie www.olejomaty.pl.

O projekcie Olejomaty:

Olejomaty to rewolucyjny system pozwalający na stworzenie na poziomie gmin, miast oraz innych jednostek organizacyjnych sieci punktów z maszynami, do których lokalna społeczność może oddawać zużyty olej spożywczy (UCO). Projekt ten przyniesie znaczący wzrost poziomu recyklingu i odzysku z odpadów na poziomie samorządowym i ogólnokrajowym. Na system ten składają się specjalne maszyny, ale także innowacyjne butelki, interaktywna aplikacja mobilna, procesy logistyczne, procesy recyklingu i raportowania, a także szeroko zakrojone działania edukacyjne i promocyjne w tym flagowy projekt EMKA Oil – „Olej zdasz, drzewko masz!”.

