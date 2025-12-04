REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Stopy procentowe NBP spadły w grudniu 2025 r. o 0,25 pkt proc. Ekonomiści prognozują co nas czeka w 2026 roku

Stopy procentowe NBP spadły w grudniu 2025 r. o 0,25 pkt proc. Ekonomiści prognozują co nas czeka w 2026 roku

04 grudnia 2025, 06:37
Siedziba NBP
Stopy procentowe NBP: w grudniu 2025 r. obniżka o 0,25 pkt proc. Ekonomiści prognozują co nas czeka w 2026 roku
Na posiedzeniu w dniach 2-3 grudnia 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć wszystkie stopy procentowe NBP o 0,25 punktu procentowego. Stopa referencyjna wynosić będzie od 4 grudnia 2025 r. 4,00 proc. w skali rocznej - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski. Taka decyzja RPP nie była zaskoczeniem dla większości analityków finansowych i ekonomistów.

Stopy procentowe NBP od 4 grudnia 2025 r.

Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 2-3 grudnia 2025 r. podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. A zatem od 4 grudnia 2025 r. stopy NBP wyniosą:
• stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej;
• stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej;
• stopa depozytowa 3,50% w skali rocznej;
• stopa redyskontowa weksli 4,05% w skali rocznej;
• stopa dyskontowa weksli 4,10% w skali rocznej.

Poprzedni raz Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP w listopadzie 2025 r. - również wszystkie o 25 pb., referencyjną do 4,25 proc. Grudniowa obniżka stóp NBP była już szóstą obniżką w 2025 roku. W sumie od początku br. stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt. proc. A główna stopa procentowa NBP - stopa referencyjna - w 2025 roku została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc.

Kolejne decyzyjne posiedzenie RPP ma się odbyć w dniach 13-14 stycznia 2026 r.

Ważne

Procent, punkt procentowy, punkt bazowy

Procent (%, proc.) - 1 procent, to jedna setna jakiejś wielkości liczbowej - np. kwoty lokaty lub kwoty kredytu.

Punkt procentowy (pkt proc., p.p.), to jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości, podanymi w procentach.

Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej obniża np. stopę referencyjną o 0,5 pp, to spada ona np. z 5,75 proc. w skali rocznej na 5,25 proc.

Jeżeli mam lokatę 1000 zł oprocentowaną na 1 proc. rocznie, to po roku od jej założenia dostanę 10 zł odsetek. Ale jak bank w kolejnym roku podwyższy oprocentowanie (o 1 pp) do 2% rocznie, to po upływie kolejnych 12 miesięcy dostanę 20 zł odsetek (od lokaty 1000 zł). Będzie to o 100% więcej odsetek bo o 100% wzrosło oprocentowanie tej lokaty.

Punkt bazowy (‱; pb, pb.) - 1 punkt bazowy, to jedna setna punktu procentowego.

W informacji opublikowanej po grudniowym posiedzeniu, Rada Polityki Pieniężnej uzasadniając swoją decyzję, odniosła się do aktualnej (i prognozowanej) sytuacji gospodarczej Polski i świata ze szczególnym uwzględnieniem inflacji.

Gospodarka i inflacja na świecie

RPP wskazała, że według dostępnych danych roczna dynamika aktywności w głównych gospodarkach rozwiniętych w III kw. 2025 r. była podobna jak w poprzednim kwartale. Inflacja w strefie euro jest bliska celowi Europejskiego Banku Centralnego, a w Stanach Zjednoczonych kształtuje się powyżej celu Rezerwy Federalnej. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności i inflacji na świecie.

Sytuacja gospodarcza w Polsce

Rada stwierdziła, że w Polsce roczna dynamika PKB w III kw. 2025 r. – według wstępnego szacunku GUS – wyniosła 3,8% (wobec 3,3% w II kw. 2025 r.). Dodatnio na roczną dynamikę PKB oddziaływał przede wszystkim wzrost popytu krajowego, w tym konsumpcji i inwestycji. W październiku br. w ujęciu rocznym wzrosły sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa oraz produkcja budowlano-montażowa. Jednocześnie dane z gospodarki wskazują na obniżanie się dynamiki wynagrodzeń, przy dalszym spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.

Jaka inflacja w Polsce

Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w listopadzie 2025 r. obniżył się do 2,4% (wobec 2,8% w październiku br.). Uwzględniając dane GUS można szacować, że ponownie obniżyła się również inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii.

Co ze stopami NBP w kolejnych miesiącach?

Rada Polityki Pieniężnej poinformowała, że jej dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Zdaniem RPP, czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają 1/2 kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu w gospodarce, a także kształtowanie się dynamiki płac, cen energii oraz inflacji na świecie. NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

Zobacz również:

PKO BP: na początku 2026 roku stopa referencyjna NBP może spaść do 3,5 proc.

Na początku przyszłego roku będzie przestrzeń do kolejnych obniżek stóp NBP, a stopa referencyjna prawdopodobnie osiągnie 3,5 proc. - ocenili w środę ekonomiści PKO Banku Polskiego, w komentarzu do decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

„W listopadzie inflacja CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - PAP) nieoczekiwanie obniżyła się do 2,4 proc. rok do roku, a inflacja bazowa wg szacunku PKO BP w okolice 2,6-2,7 proc. rok do roku. Tym samym ścieżki inflacji CPI i bazowej najpewniej będą niższe niż w ostatniej projekcji NBP - w samym czwartym kwartale br. o około 0,2-0,3 punkty procentowe” - przekazało Biuro Analiz Makroekonomicznych PKO Banku Polskiego.

Ekonomiści PKO BP zwrócili uwagę, że RPP usunęła z komunikatu ocenę mówiącą, że obniżanie się dynamiki wynagrodzeń jest stopniowe. Usunięto też fragment mówiący o podwyższonej dynamice cen usług.

„Rada nadal sugeruje, że nie prowadzi cyklu obniżek, a jedynie dostosowuje poziom stóp do zmieniających się okoliczności – bieżącej inflacji oraz jej perspektyw w przyszłości. Niezmienne są także czynniki ryzyka dla inflacji, które potencjalnie mogłyby ograniczać skalę łagodzenia polityki pieniężnej: ożywienie popytu w gospodarce, dynamika płac, ceny energii, inflacja za granicą oraz krajowa polityka fiskalna” - zauważyli eksperci banku.

W ocenie PKO Banku Polskiego perspektywy inflacyjne w nadchodzących miesiącach okażą się lepsze niż zakładał NBP w listopadowej projekcji.
„Naszą wiarę w to jeszcze wzmocniły dane inflacyjne za listopad. W związku z tym istnieje przestrzeń do kontynuowania obniżek stóp procentowych na początku przyszłego roku, a kolejna projekcja w marcu (z niższym punktem startowym) będzie stanowić dodatkowe wsparcie dla luzowania. Podobny obraz malują rynkowe wyceny ścieżki stóp NBP, które w pełni wyceniają jeszcze dwie obniżki w w pierwszej połowie przyszłego roku”.

Eksperci banku spodziewają się, że na początku przyszłego roku Rada Polityki Pieniężnej w dwóch krokach obniży stopę referencyjną do poziomu 3,5 proc. i na tym poziomie zatrzyma się na dłużej.

„Choć nie można zupełnie wykluczyć możliwości dalszych obniżek w kierunku 3 proc.” - zaznaczyli ekonomiści.
(PAP)
gkc/ mick/

ING: rośnie prawdopodobieństwo ostrożniejszego nastawienia RPP do obniżek stóp

Rośnie prawdopodobieństwo bardziej ostrożnego nastawienia Rady Polityki Pieniężnej do kolejnych obniżek stóp procentowych - uważają analitycy Banku ING. Nie można wykluczyć, że na początku 2026 nastąpi przerwa w dostosowaniach stóp procentowych - stwierdzili.

„Wymowę komunikatu (po posiedzeniu RPP - PAP) oceniamy na nieznacznie bardziej »gołębią« niż w listopadzie, chociaż może ona wskazywać na brak cięcia na początku 2026 roku” - uważają analitycy. Wskazali też, że w komunikacie odnotowano, iż wzrost płac nie jest już „podwyższony”, a spadek tempa wzrostu płac, to coś więcej niż „stopniowe obniżanie się dynamiki wynagrodzeń”, o którym RPP mówiła miesiąc temu.

Jak zauważyli eksperci banku zniknęła uwaga o „podwyższonej rocznej dynamice cen usług”, która jeszcze w listopadzie studziła optymizm RPP na temat spadu inflacji bazowej.

Według analityków ING nie można wykluczyć, że na początku 2026 czeka nas przerwa w dostosowaniach stóp procentowych.

„Czekamy na sygnały z czwartkowej konferencji prasowej prezesa NBP. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła w grudniu stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) o 25 pb (stopa referencyjna wynosi obecnie 4 proc.). Rada złagodziła politykę pieniężną na piątym z rzędu posiedzeniu decyzyjnym. Łącznie, w 2025 Rada zredukowała stopy o 175 pb” - zaznaczyli.

Zwrócili uwagę, że od czasu powołania RPP w Polsce w 1998 roku, grudniowe zmiany stóp należały do rzadkości, były wymuszone silnymi kryzysami. Obniżki miały miejsce w 1998 (kryzys rosyjski), 2008 (Globalny Kryzys Finansowy), 2012 (kryzys fiskalny w strefie euro), a podwyżka w 2021 wynikała z silnego odbicia inflacji po pandemii.

„W 2025 r. Rada obniżyła stopy procentowe łącznie o 175 pb i większą część złagodzenia polityki pieniężnej w obecnym cyklu dostosowań mamy już za sobą. Perspektywy inflacyjne kształtują się korzystnie, co oznacza, że wciąż istnieje przestrzeń do obniżek stóp w roku 2026. Nasze prognozy wskazują, że w przyszłym roku średnioroczny wzrost cen może być niższy niż 2,5 proc.” - dodali analitycy banku.

Wskazali, że rynek wycenia obecnie docelowy poziom stopy referencyjnej w okolicach 3,50 proc., ale - według Banku ING - jest duże prawdopodobieństwo, że obecny „cykl” zakończy się ze stopą NBP na niższym poziomie. (PAP) ab/ mick/

Bank Pocztowy: po serii cięć stóp procentowych możliwa jest przerwa w obniżkach na początku 2026 roku

Po piątej z rzędu i szóstej w tym roku obniżce stóp procentowych RPP zamknęła 2025 r. z poziomem 4,00 proc. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek ocenia, że po intensywnej serii cięć RPP może wstrzymać się z kolejnymi decyzjami do kwietnia 2026 r.

„Skala obniżek, czyli 175 pkt bazowych, jest duża, a tempo ich wprowadzania – bardzo szybkie. Na początku roku wydawało się to wręcz nierealne” – wskazała w komentarzu Kurtek.
Przypomniała, że nawet najbardziej „gołębi” członkowie RPP oczekiwali w 2025 r. cięć maksymalnie o 100 pkt bazowych. „Życie, jak widać, napisało swój własny scenariusz” – dodała.

Zdaniem Kurtek po tak intensywnych obniżkach możliwa jest teraz przerwa. „Dzisiejsze cięcie nie kończy w mojej ocenie »cyklu dostosowań« stóp, w komunikacie Rada zresztą nie napisała niczego, co sugerowałoby zamknięcie furtki. Początek roku to nowe cenniki firm, wejście w życie podwyżki płacy minimalnej, podwyżki opłat i ewentualnie podatków (tu nie jest jeszcze do końca jasne, których). Dodatkowo GUS będzie zmieniał wagi w koszyku inflacyjnym i tradycyjnie dane inflacyjne za styczeń i luty będą publikowane w ograniczonym zakresie” – podkreśliła.

W ocenie ekonomistki RPP może wstrzymać się z kolejnymi decyzjami do kwietnia, gdy dostępny będzie pełniejszy obraz inflacji, choć marcowa projekcja NBP również może stanowić impuls do działania, jeśli CPI utrzyma się w okolicach 2,5 proc.

Kurtek spodziewa się dwóch obniżek w 2026 r., każdej o 25 pkt bazowych, co – jej zdaniem – sprowadzi stopę referencyjną NBP do 3,50 proc. na koniec przyszłego roku. (PAP) pif/ mmu/

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
