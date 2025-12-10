REKLAMA

Chcą zakazu wydawania prasy przez samorządy: "to tuba propagandowa lokalnych włodarzy". Dlaczego wykreślono przepisy z projektu nowej ustawy medialnej?

Chcą zakazu wydawania prasy przez samorządy: "to tuba propagandowa lokalnych włodarzy". Dlaczego wykreślono przepisy z projektu nowej ustawy medialnej?

10 grudnia 2025, 11:24
prasa, stos gazet
Chcą zakazu wydawania prasy przez samorządy: "to tuba propagandowa lokalnych włodarzy". Dlaczego wykreślono przepisy z projektu nowej ustawy medialnej?
Organizacje skupiające wydawców prasy i innych mediów lokalnych wydały wspólne oświadczenie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw. Skrytykowali wykreślenie z tego projektu przepisów ograniczająych wydawanie prasy przez samorządy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiada, że pracuje nad nowym programem wsparcia dla mediów lokalnych.

Wydawcy prasy lokalnej pytają: dlaczego z projektu ustawy medialnej wykreślono przepisy ograniczające wydawanie prasy samorządowej

Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych i Stowarzyszenie Mediów Lokalnych wydały wspólne oświadczenie w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw. Organizacje te podkreślają, że w opublikowanym 8 grudnia 2025 roku (datowany na 5 grudnia) projekcie wykreślono przepisy ograniczające wydawanie prasy samorządowej. Autorzy oświadczenia przypominają, że w trakcie konsultacji kolejnych wersji nowelizacji ustawy wykazano, że prasa wydawana przez samorządy „nie jest prasą, a najczęściej jedynie tubą propagandową lokalnych włodarzy”.

Niezależna, profesjonalna prasa lokalna nie ma żadnych szans rywalizować z tytułami finansowanymi z nielimitowanych środków publicznych, przejmującymi dodatkowo także reklamy. Nagłe wykreślenie przepisów, które – wzorem wielu państw członkowskich UE, w których wydawanie prasy przez samorządy jest zakazane – miały naprawić istniejącą w Polsce patologiczną sytuację, budzi nasz stanowczy sprzeciw” - czytamy w oświadczeniu.

Jak zaznaczyli autorzy oświadczenia, „MKiDN przygotowało przepisy, które – w sposób zrównoważony – umożliwiałyby samorządom przekazywanie obywatelom niezbędnych informacji za pomocą biuletynów informacyjnych. Wprowadzenie takiego rozwiązania wynika z Europejskiego aktu o wolności mediów, który ma być transponowany do polskiego porządku prawnego za pomocą przedmiotowej nowelizacji”.

Dodali, że „z ubolewaniem” stwierdzają, że „owa transpozycja – w przypadku uchwalenia projektu w wersji z 5 grudnia – będzie wadliwa”.

Z tych powodów apelujemy do rządzących o zmianę projektu i wprowadzenie zapowiadanych wcześniej rozsądnych zapisów wyznaczających ramy wydawania przez samorządy biuletynów informacyjnych i zapobieżenie upadkowi prasy lokalnej. Jest jeszcze czas na wprowadzenie zrównoważonych, zgodnych z europejskimi regulacjami rozwiązań, które zapowiadano jeszcze kilka dni temu – w interesie demokracji i bezpieczeństwa informacyjnego Polski” - napisali wydawcy mediów lokalnych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: pracujemy nad nowym programem wsparcia dla mediów lokalnych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało PAP, że pracuje nad nowym programem wsparcia dla mediów lokalnych, którego szczegóły będą ogłoszone w pierwszym kwartale 2026 r. „Program będzie organizowany na zasadach analogicznych do Programów Ministra, będzie adresowany do wydawców prasy, nadawców radiowych i telewizyjnych o charakterze lokalnym. W programie będą mogły wziąć udział wyłącznie media niepowiązane z jednostkami samorządu terytorialnego” - napisało Ministerstwo.

„Wielokrotnie powtarzaliśmy, że jesteśmy przygotowani na różne scenariusze, realizujemy właśnie jeden z nich. Jesteśmy zdeterminowani, żeby reformę mediów publicznych doprowadzić do końca” - wskazało Ministerstwo.

W projekcie ustawy czytamy, że „wydawcą prasy może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą prasy może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, samorząd zawodowy i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy”.

Nowa ustawa medialna i likwidacja abonamentu RTV

Głównym celem omawianego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw ma na celu odpolitycznienie mediów publicznych, zapewnienie stabilnego finansowania oraz wdrożenie do polskiego porządku prawnego Europejskiego Aktu o Wolności Mediów, tj. postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia wspólnych ram dla usług medialnych na rynku wewnętrznym i zmiany Dyrektywy 2010/13/UE. Ta nowelizacja ma także zlikwidować od 2027 r. abonament RTV. Media publiczne miałyby być finansowane wprost z budżetu państwa a nie z opłat abonamentowych obywateli i firm.

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska w piątek skierowała projekt do konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 23 stycznia 2026 r.
(PAP)
maku/ dki/

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
