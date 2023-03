50 mln zł: wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych od 6 marca 2023 r. [Poznaj Polskę 2023 r.]

Co to jest program „Poznaj Polskę 2023 r.”?

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski w poniedziałek w Polskim Radio 24 pytany był o nową edycje programu Poznaj Polskę. W jego ramach szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie do wycieczek szkolnych.

Wiceszef MEiN podkreślił, że chodzi w nim o to, by wyjazdy uczniów miały nie tylko walor rekreacyjnych, ale także edukacyjny. Wskazał, że szkoły chcące skorzystać z dofinansowania muszą odwiedzić konkretne punkty edukacyjne z listy miejsc związanych m.in. z polską kulturą, tradycją czy z wielkimi Polakami.

"W pierwszej kolejności, gdy rozpocznie się nabór na nową edycję programu o godzinie 10.00, logować się będą mogły te szkoły, które jeszcze w programie Poznaj Polskę nie uczestniczyły" – wyjaśnił.

Celem programu Poznaj Polskę jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnianiu procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii i osiągnięć polskiej nauki.

Dofinansowanie do wycieczek szkolnych

O dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i w zakresie liceum ogólnokształcącego. Na finansowanie przedsięwzięcia w 2023 r. przewidziane jest 50 mln zł.

Dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki jednodniowe – do 5 tys. zł, dwudniowe – do 10 tys. zł, trzydniowe – do 15 tys. zł. Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć 150 zł na dobę.

Mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnika, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Punkty edukacyjne

Warunkiem udziału w programie jest uwzględnienie w planie wycieczki punktów edukacyjnych. Dla każdej z trzech grup wiekowych uczniów (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe) Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z ekspertami, opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne dostosowane do wieku i poziomu rozwoju uczniów. W obecnej edycji znalazło się 1261 punktów. Związane są one z pięcioma obszarami: śladami Polskiego Państwa Podziemnego, kultura i dziedzictwo narodowe, największe osiągnięcia polskiej nauki, śladami wielkich Polaków i odkrywamy skarby wsi.

Poprzednie edycje „Poznaj Polskę”

W poprzednich edycjach – jak podaje MEiN – najchętniej odwiedzanymi punktami edukacyjnymi były: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Kraków – historyczny zespół miasta, Zamek Królewski w Warszawie, Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu, Łazienki Królewskie w Warszawie, Stare Miasto w Toruniu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski na Wawelu i Kopalnia Soli w Wieliczce.

W nowej edycji doszedł nowy obszar: odkrywamy skarby wsi. Zawiera listę kilkuset zagród edukacyjnych i skansenów. Z kolei obszar śladami wielkich Polaków – to rozszerzenie doczasowego obszaru dotyczącego życia i działalności bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i dodanie do niego miejsc związanych tematycznie z patronami 2023 r.: Mikołajem Kopernikiem, Wojciechem Korfantym, Pawłem Edmundem Strzeleckim, Aleksandrem Fredrą, Aleksandrą Piłsudską, Maurycym Mochnackim, Jadwigą Zamoyską i Jerzym Nowosielskim.

Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych można składać od 6 marca br. od godz. 10.00 poprzez System Informacji Oświatowej SIO (strefa pracownika), do wyczerpania pieniędzy. W pierwszej kolejności, przez 14 dni od rozpoczęcia naboru, wnioski będą mogły składać organy prowadzące szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach programu. Nabór dla pozostałych szkół zostanie uruchomiony 20 marca 2023 r. o godzinie 10.00. Wzorem poprzednich edycji budżet został podzielony na województwa według liczby uczniów.