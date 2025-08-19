REKLAMA

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji 2025 – więcej pieniędzy z UE dla PFRON i osób z niepełnosprawnościami

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji 2025 – więcej pieniędzy z UE dla PFRON i osób z niepełnosprawnościami

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 sierpnia 2025, 10:25
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? PFRON dostanie fundusze z UE na twoje wsparcie
Rewolucja w PFRON. Rzeka unijnych środków dla osób z niepełnosprawnościami
Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji (UD282), który może zmienić zasady finansowania programów PFRON. Dzięki nowym przepisom wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami będzie mogło być współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. To oznacza więcej pieniędzy na aktywizację zawodową i pomoc społeczną, bez dodatkowych kosztów dla budżetu państwa.

rozwiń >

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji: programy PFRON z unijnym wsparciem

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy (nr UD282) zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem noweli jest rozszerzenie katalogu wydatków PFRON poprzez dodanie nowego punktu 4b w art. 47 ust. 1. Pozwoli to przeznaczać środki Funduszu na programy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą PFRON, które będą realizowane przy współfinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Obecnie art. 47 ust. 1 pkt 4 pozwala PFRON finansować programy Rady Nadzorczej tylko z własnego budżetu. W innym punkcie ustawy (pkt 2) dopuszcza się wspieranie programów środkami unijnymi, ale nie dotyczy to projektów Rady Nadzorczej. Nowelizacja usuwa ten dualizm.

Jakie zmiany wprowadza projekt

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji koncentruje się na modyfikacji art. 47. Celem jest rozszerzenie katalogu wydatków PFRON i stworzenie podstaw prawnych do łączenia środków krajowych z funduszami unijnymi. Najważniejsze planowane zmiany to:

  • Nowy pkt 4b w art. 47 - zgodnie z projektem PFRON będzie mógł finansować programy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą z udziałem funduszy unijnych. Rozszerzy to możliwości wykorzystania środków z UE na zadania ustawowe Funduszu.
  • Ujednolicenie przepisów - obecne regulacje nie wskazują, że programy Rady Nadzorczej mogą korzystać z pomocy UE, co ogranicza ich skalę. Nowa regulacja ma te bariery znieść i pozwolić łączyć środki PFRON z dotacjami unijnymi.
  • Zmiana neutralna fiskalnie - według resortu projekt nie powoduje dodatkowych wydatków budżetowych. Wręcz przeciwnie, poprzez większe zaangażowanie funduszy unijnych poprawi się efektywność wydatkowania środków publicznych.

Korzyści dla osób z niepełnosprawnościami

Nowa regulacja ma przynieść kilka istotnych efektów:

  • Wzrost skali działań aktywizacyjnych - programy PFRON będą mogły korzystać z większej puli pieniędzy, co pozwoli rozwijać inicjatywy wspierające zatrudnianie i integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami.
  • Większa elastyczność - możliwość łączenia środków krajowych i unijnych sprawi, że Fundusz będzie mógł uruchamiać nowe projekty i szybciej reagować na potrzeby beneficjentów.
  • Brak dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa - finansowanie programów z funduszy unijnych nie wymaga dodatkowych nakładów z budżetu.

Eksperci podkreślają, że dotychczas programy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą nie mogły być realizowane z udziałem funduszy unijnych, co ograniczało ich oddziaływanie. Nowe przepisy mają to zmienić i przyczynić się do większej skuteczności działań PFRON.

Kto przygotowuje projekt i kiedy trafi do rządu

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odpowiedzialnym merytorycznie jest sekretarz stanu Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Projekt ma być przedłożony Radzie Ministrów w III kwartale 2025 r.

Kiedy wejdą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji 2025?

Projekt UD282 został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, a jego publikacja w BIP nastąpiła 18 sierpnia 2025 r. Po przyjęciu przez Radę Ministrów nowela trafi do Sejmu. Jeżeli harmonogram zostanie dotrzymany, zmiany wejdą w życie jeszcze w 2025 roku. Dzięki nim PFRON będzie mógł w pełni korzystać z funduszy unijnych przy realizacji programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą, co powinno przynieść wymierne korzyści dla osób z niepełnosprawnościami oraz finansów publicznych.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

