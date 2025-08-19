Rewolucja w PFRON. Rzeka unijnych środków dla osób z niepełnosprawnościami

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji (UD282), który może zmienić zasady finansowania programów PFRON. Dzięki nowym przepisom wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami będzie mogło być współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. To oznacza więcej pieniędzy na aktywizację zawodową i pomoc społeczną, bez dodatkowych kosztów dla budżetu państwa.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji: programy PFRON z unijnym wsparciem

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy (nr UD282) zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem noweli jest rozszerzenie katalogu wydatków PFRON poprzez dodanie nowego punktu 4b w art. 47 ust. 1. Pozwoli to przeznaczać środki Funduszu na programy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą PFRON, które będą realizowane przy współfinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Obecnie art. 47 ust. 1 pkt 4 pozwala PFRON finansować programy Rady Nadzorczej tylko z własnego budżetu. W innym punkcie ustawy (pkt 2) dopuszcza się wspieranie programów środkami unijnymi, ale nie dotyczy to projektów Rady Nadzorczej. Nowelizacja usuwa ten dualizm.

Jakie zmiany wprowadza projekt

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji koncentruje się na modyfikacji art. 47. Celem jest rozszerzenie katalogu wydatków PFRON i stworzenie podstaw prawnych do łączenia środków krajowych z funduszami unijnymi. Najważniejsze planowane zmiany to:

Nowy pkt 4b w art. 47

Ujednolicenie przepisów

Zmiana neutralna fiskalnie

Korzyści dla osób z niepełnosprawnościami

Nowa regulacja ma przynieść kilka istotnych efektów:

Wzrost skali działań aktywizacyjnych

Większa elastyczność

Brak dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa

Eksperci podkreślają, że dotychczas programy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą nie mogły być realizowane z udziałem funduszy unijnych, co ograniczało ich oddziaływanie. Nowe przepisy mają to zmienić i przyczynić się do większej skuteczności działań PFRON.

Kto przygotowuje projekt i kiedy trafi do rządu

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odpowiedzialnym merytorycznie jest sekretarz stanu Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Projekt ma być przedłożony Radzie Ministrów w III kwartale 2025 r.

Kiedy wejdą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji 2025?

Projekt UD282 został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, a jego publikacja w BIP nastąpiła 18 sierpnia 2025 r. Po przyjęciu przez Radę Ministrów nowela trafi do Sejmu. Jeżeli harmonogram zostanie dotrzymany, zmiany wejdą w życie jeszcze w 2025 roku. Dzięki nim PFRON będzie mógł w pełni korzystać z funduszy unijnych przy realizacji programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą, co powinno przynieść wymierne korzyści dla osób z niepełnosprawnościami oraz finansów publicznych.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych