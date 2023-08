Minister Czarnek wręczył w czekach 80 mln zł. Nie na podwyżki dla nauczycieli

80 mln zł przeznaczymy na utworzenie siedmiu branżowych centrów umiejętności w woj. lubelskim. To absolutny skok w przyszłość szkolnictwa zawodowego w Polsce – mówił w poniedziałek w Lublinie szef MEiN Przemysław Czarnek. W całym kraju za 1,5 mld zł powstanie 120 takich placówek.

Minister edukacji uczestniczył w poniedziałek w Lublinie w podpisaniu umów i wręczeniu czeków na utworzenie branżowych centrów umiejętności(BCU) w woj. lubelskim. Przypomniał, że rząd wyda 1,5 mld zł na powstanie 120 takich miejsc w całej Polsce.

"To absolutny skok w przyszłość szkolnictwa zawodowego w Polsce. W każdym województwie powstanie od kilku do kilkunastu takich placówek, żeby unowocześnić i uefektywnić szkolnictwo zawodowe. Dzisiaj rynek chłonie pracownika i z uwagi na rozwój gospodarki potrzebuje wyspecjalizowanej, wykwalifikowanej kadry" – zwrócił uwagę minister Czarnek.

Cel wydania 80 mln zł

Poinformował, że 80 mln zł zostanie przeznaczonych na utworzenie siedmiu branżowych centrów umiejętności w woj. lubelskim. Podkreślił, że centra są połączeniem szkoły zawodowej, branży właściwej dla poszczególnych rejonów i szczególnie znaczących, ale też – jak podał – wyższej szkoły zawodowej.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka powiedział, że przykłady z państw, gdzie funkcjonują podobne systemy potwierdzają zasadność tworzenia takich podmiotów.

W woj. lubelskim powstanie siedem branżowych centrów umiejętności. Przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu (pow. parczewski) zostanie utworzone BCU w dziedzinie energetyki odnawialnej i bioenergetyki. Technikum Ogrodnicze im. Ireny Kosmowskiej w Kluczkowicach (pow. opolski) będzie specjalizować się w ogrodnictwie, a w pracach budowlanych Zespół Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Centrum poświęcone dziedzinie ślusarstwa, mechaniki i obróbce skrawaniem powstanie przy Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, a Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pszczelej Woli (pow. lubelski) poprowadzi BCU w dziedzinie pszczelarstwa. Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu (pow. zamojski) będzie specjalizować się w dziedzinie geodezji, a Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w dziedzinie elektryki.

Branżowe centra umiejętności - cel, funkcje

Branżowe centra umiejętności mają być nową jakością w systemie kształcenia branżowego i technicznego. Będą to rozwinięte pod względem technologicznym ośrodki wszechstronnego kształcenia i egzaminowania w poszczególnych dziedzinach, łączące potencjał przedsiębiorców, szkół i uczelni.

Jak podało wcześniej MEiN, wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra, znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka czy przetwórstwo spożywcze. BCU pełnić będą funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

Ze wcześniejszych informacji resortu edukacji i nauki wynika, że przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r. i kolejnych 100 do końca 2024 r.