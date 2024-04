Masz 18 lat i kochasz podróżować? Sprawdź, jak wygrać podróż po Europie

Do końca kwietnia można się zgłaszać do konkursu DiscoverEU i wygrać podróż po Europie. Jakie warunki trzeba spełnić? Jak się zgłosić?

Kto może się zgłosić?

Konkurs DiscoverEU organizuje Komisja Europejska w ramach programu Erasmus+. To działanie, dzięki któremu młodzi ludzie mogą odbyć podróż po Europie, która pozwoli im poznać jej bogactwo kulturowe i historię. Mają również okazję do zawarcia znajomości z mieszkańcami całego kontynentu!

Zgłaszać się mogą osoby urodzone między 1 lipca 2005 r. a 30 czerwca 2006 r. i spełniające jeden z warunków udziału w konkursie.

Co trzeba zrobić?

wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy – podać w nim prawidłowy numer dowodu tożsamości, paszportu lub karty pobytowej;

rozwiązać quiz i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe.

Warunkiem udziału jest także obywatelstwo lub miejsce zamieszkania w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w jednym z państw trzecich stowarzyszonych z programem Erasmus+ (Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja).

Możliwe jest podróżowanie w pojedynkę lub w grupie. Do grupy można dodać maksymalnie cztery osoby pod warunkiem, że spełniają wszystkie warunki udziału w konkursie podane powyżej.

Co można wygrać

Laureaci konkursu będą mogli odbyć podróż, która będzie trwać co najmniej 1 dzień, a maksymalnie 30 dni w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2025 r. Preferowanym środkiem transportu jest kolej – najbardziej ekologiczna i zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Osoby z niepełnosprawnościami lub problemami zdrowotnymi utrudniającymi podróżowanie otrzymają pomoc, która usprawni spełnienie podróżniczych planów.

Laureaci otrzymają europejską kartę młodzieżową DiscoverEU, która uprawnia do wielu zniżek, np. na wstęp do obiektów turystycznych i sportowych, przy płaceniu za kursy i warsztaty, przejazdy transportem lokalnym, zakwaterowanie, wyżywienie itp. Zostaną automatycznymi ambasadorami DiscoverEU. Będą relacjonować podróż w mediach społecznościowych z użyciem hasztagu #DiscoverEU.

Setki tysięcy młodych podróżników

Pierwsza runda konkursu odbyła się w 2018 r. Wtedy bilety na podróż otrzymało ponad 200 tys. osiemnastolatków. Od tamtej pory co roku młodzi ludzie mają szansę odkrywać Europę z biletem DiscoverEU w kieszeni. To świetna okazja, by poznać inne kultury, nawiązać nowe przyjaźnie i odkryć najciekawsze zakątki Europy.

