Lekcje z ZUS w szkołach podstawowych

Już po raz piąty Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza uczniów do udziału w tej niecodziennej lekcji, której celem jest budowanie postaw odpowiedzialnego społeczeństwa. Dzięki niej młodzież ma szansę zapoznać się jak działają ubezpieczenia społeczne, czym jest solidaryzm społeczny i dlaczego warto się ubezpieczać w czasie aktywności zawodowej oraz już na starcie kariery zawodowej zadbać o swoją emerytalną przyszłość. - Chcemy, by uczniowie wiedzieli, że podleganie ubezpieczeniom społecznym daje im gwarancję wsparcia finansowego w sytuacjach nagłych zdarzeń losowych, jak chociażby choroba własna czy członka rodziny, długotrwała niezdolność do pracy, wypadek w pracy. Ubezpieczenia społeczne to też możliwość otrzymania comiesięcznej wypłaty w postaci zasiłku macierzyńskiego, gdy zostajemy z nowonarodzonym dzieckiem w domu. To tylko niektóre aspekty zagadnień, których nie ma w programie edukacyjnym w szkołach, a poprzez nasz „Projekt z ZUS” pragniemy zwrócić uwagę młodych ludzi na nie, by w przyszłości mogli podejmować świadome decyzje - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W projekcie do zrealizowania jest jedna lekcja. Następnie uczniowie wykonują pracę (komiks, film bądź plakat), w której prezentują swoją odpowiedź na pytanie: dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne? Prace biorą udział w konkursie, a na zwycięzców etapu centralnego czekają nagrody rzeczowe. Najlepsze prezentowane też na stronie internetowej ZUS, w zakładce Edukacja. Tam też można obejrzeć nagrodzone i wyróżnione projekty z poprzednich edycji. Wśród nich są także te od uczniów z naszego województwa.

ZUS udostępnia szkołom i nauczycielom bezpłatnie pakiety edukacyjne. Można je pobrać również online. Nauczyciele mogą liczyć na pomoc ekspertów ZUS w wyjaśnieniu zawiłych zagadnień. Projekt z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło blisko 30 tys. uczniów szkół podstawowych z całej Polski.

Zgłoszenia szkół należy kierować do koordynatrów ds. komunikacji społecznej i edukacji w poszczególnych oddziałach. Kontakt znajduje się na stronie ZUS w zakładce Edukacja https://www.zus.pl/edukacja/kontakt