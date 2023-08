Zamiast 251,37 zł tylko 41,90 zł wyrównania do świadczenia urlopowego nauczycieli za 2023 r.? Jak to obliczyć? [wyjaśnienia MEiN i DGP]

Dopłata 41,90 zł do świadczenia urlopowego nauczycieli za 2023 r. jak to obliczyć? [wyjaśnienia MEiN i DGP]

Nauczycielom należy się dopłata do świadczenia urlopowego za 2023 r. Jak to obliczyć wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Dziennik Gazeta Prawna. Szacunkowa wartość wyrównania to około 41,90 zł (metodą zaproponowaną przez Ministerstwo).

Nauczyciele liczyli na więcej: 251,37 zł lub 335,16 zł (w przypadku szczególnych warunków pracy). Różnica między ich oczekiwaniami a wskazówkami MEiN wynika z konieczności zastosowania metody proporcjonalnej (wyliczenia na końcu artykułu). Jak oblicza się świadczenie urlopowe dla nauczycieli? Z odpisu na ZFSŚ nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku jest wypłacane świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o ZFSŚ, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Przepisy przyznające nauczycielom nagrodę 1125 zł, podwyższyły też wysokość odpisu podstawowego. Oznacza to konieczność wyrównania już wypłaconych nauczycielom świadczeń urlopowych za 2023 r. Zobacz również: Ile wynosi świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2023 r.? Jaka jest kwota wyrównania po wakacyjnych zmianach? Wyjaśnienia MEiN z 16 sierpnia 2023 r. w sprawie świadczenia urlopowego dla nauczycieli - odpowiedź na pytanie DGP Dziennik Gazeta Prawna Pytanie DGP nr 1 Czy jeżeli kwota świadczenia urlopowego, o którym mowa w art. 53 ust. 1a Karty nauczyciela, została wypłacona do końca czerwca br., to czy należy wypłacić wyrównanie? Jeżeli odpowiedź na wcześniejsze pytanie jest pozytywna, to w jakiej wysokości takie wyrównanie przysługuje? Pytanie DGP nr 2 Jeżeli świadczenie urlopowe dla nauczyciela ma być wypłacone do końca sierpnia br., to w jakiej wysokości należy go ustalić? Czy od kwoty bazowej 3537,80 zł? Dalszy ciąg materiału pod wideo Odpowiedź MEiN Zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy - Karta nauczyciela, z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycielom wypłacane jest świadczenie urlopowe. Termin wypłaty tego świadczenia został w przepisie określony datą końcową nakładając na dyrektora szkoły obowiązek wypłaty tego świadczenia do końca sierpnia każdego roku. Wysokość świadczenia urlopowego uzależniona jest od wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586) został znowelizowany art. 5l ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w sposób skutkujący wzrostem kwoty odpisu podstawowego od dnia 1 lipca 2023 roku. Mając na względzie, że w roku 2023 obowiązują dwie kwoty odpisu podstawowego, świadczenie urlopowe dla nauczycieli powinno być naliczane proporcjonalnie do odpisu podstawowego naliczonego zgodnie z w art. 5l ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W przypadku dokonania wypłaty świadczenia urlopowego przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, nauczycielom powinno zostać wypłacone wyrównanie. Świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy naliczane proporcjonalnie do okresu naliczania odpisu podstawowego wynosi: - od września 2022 r. do czerwca 2023 r. - 1 385,81 zł - od lipca 2023 r. do sierpnia 2023 r. - 319,06 zł Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 r. - 1704,87 zł. Trzy sposoby obliczenia wartości wyrównania świadczenia urlopowego dla nauczycieli za 2023 r. DPG wskazuje trzy sposoby przeprowadzenia obliczeń: ▶Rozwiązanie 1: pełne świadczenie. W przypadku wypłaty pełnego świadczenia dla całego etatu, w zależności od charakteru świadczonej pracy, będzie to kwota w wysokości odpowiednio: 1914,34 zł - 1662,97 zł = 251,37 zł lub

2552,45 zł - 2217,29 zł = 335,16 zł (w przypadku szczególnych warunków pracy). ▶Rozwiązanie 2: świadczenie uśrednione. Drugim rozwiązaniem jest przyjęcie uśrednionej kwoty świadczenia (tj. proporcjonalne uwzględnienie jego wysokości z pierwszego i drugiego półrocza). Ponieważ zmiana odpisu podstawowego nastąpiła dokładnie w połowie roku, można przyjąć następujące wyliczenie: (1914,34 zł + 1662,97 zł) : 2 = 1788,66 zł. Przyjmując takie rozwiązanie, szkoły, które dotychczas nie wypłaciły świadczenia urlopowego, powinny wypłacić je w kwocie 1788,66 zł, natomiast te, które zrealizowały płatność, obliczyć wyrównanie w sposób następujący: 1788,66 zł - 1662,97 zł = 125,69 zł. ▶Rozwiązanie 3: świadczenie proporcjonalne. Kolejnym sposobem jest proporcjonalne naliczenie świadczenia do okresu naliczania odpisu podstawowego. Ponieważ nauczyciele uzyskują świadczenie urlopowe w pełnej wysokości za przepracowanie pełnego roku szkolnego, to można przyjąć następujące obliczenia: od września 2022 r. do czerwca 2023 r. - 1662,97 zł : 12 miesięcy = 138,58 zł; 138,58 zł x 10 miesięcy (od września do czerwca) = 1385,81 zł,

od lipca 2023 r. do sierpnia 2023 r. - 1914,34 zł : 12 = 159,53 zł; 159,53 zł x 2 (od lipca do sierpnia) = 319,06 zł. 1385,81 zł + 319,06 zł = 1704,87 zł. Kwota wyrównania wyniosłaby wtedy: 1704,87 zł - 1662,97 zł = 41,90 zł. DGP podkreśla, że w aktualnym stanie prawnym nie ma pewności, który wariant obliczeń jest prawidłowy. Z pisma MEIN, które redakcja DGP zdobyła wynika jednak metoda proporcjonalna.