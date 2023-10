Ministerstwo Cyfryzacji: Dyrektor szkoły może skreślić nauczyciela z listy uprawnionych do bonu 2500 zł

Dyrektorzy szkół mogą zarówno dopisać do listy uprawnionych nauczycieli jak i skreślić osoby, którym bon nie przysługuje, mając na uwadze aktualne dane jakie posiadają o swoich pracownikach.

Lista zawiera nauczycieli:

- przyporządkowanych w SIO do II etapu edukacyjnego,

- nieprzyporządkowanych wyłącznie do I etapu edukacyjnego (czyli np. przyporządkowanych zarówno do I jak i II etapu).

Ministerstwo Cyfryzacji: Dyrektor może skreślić nauczyciela z listy uprawnionych do bonu 2500 zł

Lista jest wyłącznie narzędziem pomocniczym, które może zawierać niepełne dane, tj. może się zdarzyć, ze na tej liście nie będzie nauczyciela, który zgodnie z przepisami jest uprawniony do otrzymania wsparcia.

To dyrektor szkoły przed przekazaniem danych do organu prowadzącego szkołę weryfikuje uprawnienia każdego nauczyciela do otrzymania bonu.

Niezależnie od procesu zgłaszania nauczycieli do programu Laptop Dla Nauczyciela, przypominamy, że dyrektorzy szkół powinni również zadbać o aktualizację danych w SIO.

Dyrektor szkoły weryfikuje uprawnienia nauczyciela

Do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych do wsparcia polegającego na otrzymaniu jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych uprawnieni są:

1) nauczyciele prowadzący zajęcia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-3 i 5-7 i ust. 2 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) w klasach IV-VIII lub z uczniami klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, tj.:

• obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

• dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

• zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

• zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

• zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

• zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

• zajęcia religii lub etyki, realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.);

• naukę języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury, realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

• zajęcia wychowania do życia w rodzinie, realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 2022 r. poz. 1575);

2) nauczyciele prowadzący dodatkową naukę języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe dla uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki;

3) nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tzw. nauczyciele wspomagający), którzy prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych;

4) nauczyciele specjaliści: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, którzy prowadzą zajęcia z uczniami klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych;

5) pozostali nauczyciele szkół podstawowych, z wyjątkiem nauczycieli, którzy są przyporządkowani wyłącznie do pierwszego etapu edukacyjnego lub oddziału przedszkolnego, tj. w szczególności:

• wychowawcy świetlic szkolnych prowadzący zajęcia z uczniami klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych;

• nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych, w których strukturze są klasy IV-VIII;

• dyrektorzy szkół podstawowych, w których strukturze są klasy IV-VIII, a także dyrektorzy zespołów szkół i ośrodków, w skład których wchodzi taka szkoła podstawowa, niezależnie od tego, czy realizują oni tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, czy też zostali zwolnieni z obowiązku jego realizacji.

6) nauczyciele uczący w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w oddziałach klas IV-VIII oraz w ogólnokształcącej szkole baletowej. Dotyczy to zarówno nauczycieli przedmiotów ogólnych jak i nauczycieli przedmiotów artystycznych, w tym tzw. przedmiotów ogólnomuzycznych. Przez przedmioty ogólnomuzyczne w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia należy rozumieć m. in.: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, literatura muzyczna i zasady muzyki.

WAŻNE! Aby nauczyciel mógł otrzymać wsparcie w postaci otrzymania bonu na zakup laptopa musi mieścić się w jednej z powyższych grup, przy tym nie ma znaczenia wymiar etatu na jaki jest zatrudniony.

Kto nie otrzyma bonu 2500 zł

Do wsparcia polegającego na otrzymaniu jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych nie są uprawnieni:

1) nauczyciele prowadzący zajęcia wyłącznie w klasach I-III szkoły podstawowej lub w oddziałach przedszkolnych lub wyłącznie z uczniami tych klas;

2) nauczyciele, którzy w dniu 30 września 2023 r. nie pozostawali w stosunku pracy w szkole lecz prowadzili zajęcia na innej podstawie niż stosunek pracy, np. zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela;

3) osoby niebędące nauczycielami zatrudnione do prowadzenia zajęć w szkole na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe;

4) wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, okręgowych ośrodkach wychowawczych, którzy realizują wyłącznie zajęcia na tym stanowisku (nie prowadzą jednocześnie zajęć w szkole podstawowej w klasach IV-VIII),

5) nauczyciele uczący w szkole muzycznej I stopnia, w której prowadzone jest wyłącznie kształcenie artystyczne.

Organ prowadzący szkołę nie składa wniosku o bon 2500 zł

Organ prowadzący szkołę nie składa wniosku, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku:

1. pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;

2. jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

3. przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;

4. jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854.