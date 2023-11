Bon 2500 zł na laptop: Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało instrukcję. Bo błędy w e-mailach, telefonach. Nauczyciele nie w swoich szkołach

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że organ prowadzący szkołę składa wniosek o przyznanie kodu świadczenia dla nauczyciela poprzez system teleinformatyczny w zakładce: zgłoś nauczyciela do programu.

"W związku z dużą ilością błędów w już złożonych wnioskach (najczęstsze to błędny adres e-mail nauczyciela, błędny nr telefonu nauczyciela, błędne przyporządkowanie nauczyciela do danej szkoły), prosimy o dokładną weryfikację danych zamieszczonych we wniosku" - zaapelował resort.