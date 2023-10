9-11 listopada 2023 r. - terminy końcowe składania wniosków o bon 2500 zł dla nauczyciela

Bon 2500 zł - terminy wniosków

Termin na złożenie przez uprawnionego nauczyciela wniosku w celu otrzymania wsparcia w formie bonu wynosi 30 dni, przy czym dla każdej grupy czas liczy się od innej daty.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło harmonogram składania wniosków. Organy prowadzące szkołę składają wnioski przez system teleinformatyczny w zakładce zgłoś nauczyciela do programu.

Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski:

od 10 października 2023 r. dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII publicznych szkół podstawowych;

dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII publicznych szkół podstawowych; od 11 października 2023 r. dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII niepublicznych szkół podstawowych;

dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII niepublicznych szkół podstawowych; od 12 października 2023 r. dla wychowawców i nauczycieli uczących klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

dla wychowawców i nauczycieli uczących klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej; od 13 października 2023 r. dla innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Do kiedy nauczyciele mogą składać wnioski o bon 2500 zł w 2023 r.?

zapytał o to ministerstwo cyfryzacji PAP. W odpowiedzi resort przypomniał, że "od dnia w którym nauczyciel zostaje uprawniony do wnioskowania o wsparcie (tj. 10 lub 11, 12, 13 października 2023 r. – zależnie od przynależności do danej grupy nauczycieli wskazanej w rozporządzeniu) ma 30 dni na złożenie wniosku".

10 października – do 9 listopada 2023 r. – przypada termin na składanie wniosków nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 1 rozporządzenia, za pośrednictwem dyrektora szkoły do OPS

11 października – do 10 listopada 2023 r. – termin na składanie wniosków nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 2 rozporządzenia, za pośrednictwem dyrektora szkoły do OPS

12 października – do 11 listopada 2023 r. – termin na składanie wniosków nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 3 rozporządzenia, za pośrednictwem dyrektora szkoły do OPS

13 października – do 12 listopada 2023 r. – termin na składanie wniosków nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 4 rozporządzenia, za pośrednictwem dyrektora szkoły do OPS

Następnie organ prowadzący szkołę (OPS) ma 30 dni - od dnia otrzymania wniosków nauczycieli - na złożenie wniosku zbiorczego w systemie informatycznym.

OPS ma możliwość dopisywania danych nauczycieli w systemie teleinformatycznym do złożonego przez siebie wniosku maksymalnie do:

9 grudnia 2023 r. dla nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 1 rozporządzenia

10 grudnia 2023 r. dla nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 2 rozporządzenia

11 grudnia 2023 r. dla nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 3 rozporządzenia

12 grudnia 2023 r. dla nauczycieli z grupy określonej w par. 2 ust. 1. pkt 4 rozporządzenia.

"Każdy OPS, poprzez swoje indywidualne konto logowania w systemie teleinformatycznym, składa jeden wniosek dla wszystkich uprawnionych nauczycieli, podzielony na osobne dokumenty zawierające dane nauczycieli dla każdej szkoły. Jest to funkcjonalność systemu IT wynikająca ze struktury danych przekazywanych przez MEIN" - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji.

WAŻNE! Bon można zrealizować do 31 grudnia 2025 r.

Kto otrzyma bon 2500 zł? - lista uprawnionych do końca czerwca 2024 r.

Bon na laptopa przysługuje wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Bon przysługuje również nauczycielom przebywającym na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy na urlopie wychowawczym. Prawo do bonu nie przysługuje natomiast nauczycielom, którzy pozostają w stanie nieczynnym, przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia, jest zawieszony w pełnieniu obowiązków (art. 85t Karty Nauczyciela), przebywają na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni lub są urlopowani albo całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych. Wysokość bonu została ustalona na kwotę 2500 zł i będzie on przyznawany raz na 5 lat. Prawo do dokonania płatności bonem wygasa 31 grudnia 2025 r.

Kto otrzyma bon 2500 zł? - lista uprawnionych w 2023 r.