MEN w Sejmie: Podwyżki dla nauczycieli o 30% także dla dodatku za wysługę lat, nadgodzin, doraźnych zastępstw, nagród jubileuszowych, pory nocnej, trzynastek i odpraw emerytalno-rentowych

W 2024 roku do zawodowej służby wojskowej ma być powołane do 21 000 osób, do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – do 34 550 osób oraz mają być przeprowadzone ćwiczenia wojskowe do 200 000 żołnierzy rezerwy. Tak wynika z założeń projektu stosownego rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanych 15 stycznia 2024 r.