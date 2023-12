Min. edukacji B. Nowacka: w 2024 r. rekordowe podwyżki od 30% do 33%, prestiż, odchudzony program [list świąteczny]

Dużo się działo u nauczycieli. Premier potwierdził podwyżki 30%, MEN podało wysokość średnich pensji po podwyżkach, ZNP poinformował o obietnicy MEN podniesienia o 30% także pensji minimalnych. A przed Świętami min. Barbary Nowackiej wysłała list do uczniów, nauczycieli i rodziców z życzeniami świątecznymi i zapowiedziami na 2024 r.

Z ostatniej chwili: Prezydent Andrzej Duda zawetował podwyżki dla nauczycieli, żołnierzy i policjantów. Szczegóły w poniższym artykule:

Poniżej pierwotna teść artykułu sprzed weta

To był ważny tydzień dla nauczycieli:

1) Donald Tusk potwierdził na konferencji prasowej, że nauczyciele otrzymają podwyżki 30%. I to z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Dotyczy to nauczycieli w szkołach, przedszkolach i akademickich. Dodatkowe szef MON Kamil-Kosiniak poinformował, że 30% podwyżki obejmą też pracowników szkół, uczelni i akademii podległych MON. D.Tusk wykluczył możliwość podwyżek 30% dla pracowników szkół/przedszkoli innych niż nauczyciele. Otrzymają oni dużo niższe podwyżki niż nauczyciele. Najbardziej prawdopodobny jest wariant podwyżki tylko o 6,6%. A 5,7% poprzez fundusze premiowe. Daje to łącznie 12,3%. Ale pieniędzy z funduszy premiowych nie otrzyma każdy. Premier powiedział, że liczy na to, że do podwyżek dla tych pracowników dołożą się samorządy.

2) Ministerstwo edukacji opublikowało wysokość podniesionych średnich wynagrodzeń nauczycieli – W przypadku nauczycieli dyplomowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 2197,80 zł i będzie wynosiło 9523,88 zł brutto. W przypadku nauczycieli mianowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 1720,04 zł, i wyniesie 7453,47 zł brutto.

3) ZNP poinformował o rozmowach i obietnicy ministerstwa edukacji podniesienia także o 30% wynagrodzeń zasadniczych nauczyciel. To zasadnicze, a nie średnie wynagrodzenia są problemem. nauczycieli. Jeżeli to się potwierdzi, to ich podstawowe dochody w 2024 r., będą takie jak obliczenia na końcu artykułu.

O wszystkich tych wydarzeń infor.pl informował w poniższych artykułach:

List min. edukacji do uczniów, nauczycieli i rodziców z życzeniami świątecznymi i zapowiedziami na 2024 r.

Jedną z ambicji nowego rządu jest odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela – napisała minister edukacji Barbara Nowacka w liście do uczniów, nauczycieli i rodziców. Podkreśliła też, że zależy jej na tym, by szkoła była miejscem otwartym, przyjaznym, gotowym na wyzwania współczesnego świata.

Minister edukacji skierowała list do uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i nowego 2024 roku.

"To dla mnie prawdziwy zaszczyt pełnić urząd Ministra Edukacji. Jestem przekonana, że będzie to okres owocnej współpracy ze środowiskiem szkolnym, rodzicami, ekspertkami oraz ekspertami w dziedzinie oświaty i edukacji. Będzie to krok w kierunku zmian systemowych, organizacyjnych, ale przede wszystkim czas ożywionego dialogu" – napisała Nowacka.

"Jedną z ambicji nowego rządu – w tym moją jako Ministra Edukacji – jest odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela. Trudno jednak mówić o jego zwiększeniu bez odniesienia do kwestii finansowych. Dobra edukacja to także godne wynagrodzenia dydaktyków i pedagogów. Dlatego też cieszę się, że już teraz mogliśmy ogłosić zwiększenie zarobków od przyszłego roku – dla nauczycieli wchodzących do zawodu o 33 proc., a dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30 proc. Szanowne Nauczycielki, Szanowni Nauczyciele, ta rekordowa podwyżka jest wyrazem naszego szacunku dla Państwa profesji, która ma znaczący wpływ na wykształcenie, jak również wychowanie naszych dzieci" – wskazała.

Podkreśliła, że zależy jej na tym, by szkoła była miejscem otwartym, przyjaznym, gotowym na wyzwania współczesnego świata.

"Niestety, nadal kojarzy się ona z przeciążonym programem, nadmiarem obowiązków oraz ogromną presją, która często stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Chcę zmienić tę sytuację, więc wraz ze specjalistkami i specjalistami w dziedzinie oświaty i edukacji wkrótce zajmiemy się kwestią odchudzenia podstawy programowej. Natomiast już dziś zwracam się z prośbą, aby na czas przerwy świątecznej odejść od zadawania uczniom prac domowych. Jestem pewna, że to niewielki, ale znaczący początek transformacji polskiej szkoły" – poinformowała.

"Drogie Uczennice i Uczniowie, Szanowne Nauczycielki i Nauczyciele, Szanowne Dyrektorki i Dyrektorzy, Drodzy Rodzice, z całego serca życzę wszystkim Państwu spokojnych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Niech sprzyjają one zacieśnianiu rodzinnych relacji, odpoczynkowi i pogłębianiu indywidualnych pasji. W nowym 2024 r. — radości, wielu inspiracji do dalszych działań, jak również pomyślności w realizacji wszelkich zamierzeń" – napisała minister edukacji.

Ile nauczyciele zarabiają pensji zasadniczej w 2023 r.?

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie nauczyciela (bez uwzględnienia dodatków, nadgodzin, dofinansowania) było następujące:

dla nauczyciela początkującego - 3690 zł brutto, co daje 2846 zł netto, dla nauczyciela mianowanego - 3890 zł brutto, co przekłada się na 2982 zł netto, dla nauczyciela dyplomowanego - 4550 zł brutto, co oznacza 3432 zł na rękę.

Minister Barbara Nowacka zapewniła o otwartości na dialog ze stroną społeczną i dalszą współpracę.

Ile nauczyciel zarobi po podwyżce pensji o 30% w 2024 r.

Ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze, gdyby wzrosło o 30% w stosunku do 2023 r. (tak jak chce ZNP)? Przyjmując, że byłaby to zmiana o 30% w stosunku do 2023 r., to mamy podwyżki kwoty brutto dla:

nauczyciela początkującego o 1107 zł brutto, nauczyciela mianowanego o 1167 zł, nauczyciela dyplomowanego o 1365 zł.

Jest to więc mniej niż +1500 zł brutto od pensji średniej. I dałoby to taki układ pensji brutto i netto:

Nauczyciel Brutto Netto początkujący 4797 zł 3599,78 zł mianowany 5057 zł 3776,95 zł dyplomowany 5915 zł 4362,69 zł

Do tych pensji należy dodać nadgodziny i takie dodatki jak za:

1) wysługę lat (1% od zasadniczej za rok pracy, maksymalna wysokość dodatku 20% pensji zasadniczej);

2) za wychowawstwo itd..

Obliczenia jak wszystkie te dodatki wzrosną w 2024 r. (czy też wzrosną o 30%) w poniższym artykule Infor.pl: