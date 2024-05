Świadczenie kompensacyjne 2024 r. – ile wynosi, wniosek, dla kogo?

Świadczenie kompensacyjne w 2024 r. Kompensówki są odpowiednikiem emerytur pomostowych, w marcu tego roku pobierało je 40,2 tys. osób, przeciętna wysokość świadczenia wynosiła 5518,13 zł. Dla kogo jest to świadczenie? Jak wnioskować o przyznanie świadczenia kompensacyjnego?

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli w 2024 r.?

Jak wynika z najnowszych danych udostępnionych przez Zakłada Ubezpieczeń Społecznych, w marcu 2024 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 12,5 tys. osób; przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 4034,86 zł. Miesiąc wcześniej - w lutym 2024 r. - świadczenia kompensacyjne pobierało 12,7 tys. osób, a przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3562,96 zł. Z kolei w styczniu 2024 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 12,9 tys. osób, a przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3557,64 zł.

Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie w marcu tego roku była niższa, niż przed rokiem i dwa lata temu w analogicznym okresie. W marcu 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,2 tys. osób; przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3578,72 zł. W marcu 2022 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,6 tys. osób; przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 2868,80 zł.

Dla kogo świadczenie kompensacyjne w 2024 r.?

W świetle przepisów ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie kompensacyjne może być przyznawane nauczycielom mającym 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracującym na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W 2024 r. nauczyciel może ją otrzymać, jeśli ukończy 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Zgodnie z ustawą nauczyciele korzystający z kompensówek nie mogą dalej pracować w szkole, przedszkolu lub ośrodku (np. w niepełnym wymiarze godzin), nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną, pod sankcją zawieszenia świadczenia. Jeśli zaś nauczyciel podejmie inną pracę, niż w zawodzie, to będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia.

Jak wnioskować o przyznanie świadczenia kompensacyjnego?

W celu uzyskania świadczenia kompensacyjnego należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następujące dokumenty:

wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (ENSK) – znajdziesz na stronie ZUS lub w każdej placówce ZUS,

– znajdziesz na stronie ZUS lub w każdej placówce ZUS, informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych ,

, dokumenty potwierdzające okres wykonywania pracy nauczycielskiej,

dokumenty, które potwierdzają okresy, m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej,

dokumenty, które potwierdzają wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.

Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty trzeba złożyć najwcześniej 30 dni przed:

dniem, w którym spełnione są warunki do uzyskania świadczenia;

dniem, w którym osoba zamierz przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, ZUS wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia. Wskaże przy tym, które warunki nie zostały spełnione. Jeżeli wniosek zostanie złożony później, to prawo do świadczenia kompensacyjnego ZUS ustali od miesiąca złożenia wniosku.