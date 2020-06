Świadectwo szkolne – czy szkoła może odmówić jego wydania uczniowi?

Zasady wydawania świadectw szkolnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r, w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Zgodnie z nim świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły wydają szkoły publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i placówki kształcenia ustawicznego. Co ważne w tym kontekście - wydają je na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę (a więc np. dziennika czy też arkusza ocen). Podstawą nie jest więc np. uiszczenie jakiejś opłaty.

W rozporządzeniu nie są wymienione żadne wyjątki od obowiązku wydania przez szkołę uczniowi świadectwa. Także Ministerstwo Edukacji Narodowej przypominało w swoich komunikatach, że wstrzymywanie wydawania uczniom i absolwentom świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu np. braku przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki jest niezgodne z prawem.





Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Jeśli uczeń np. nie oddał książek do biblioteki oczywiście powinien to zrobić i może to pociągać za sobą konsekwencje wskazane w regulaminie biblioteki. Nie może to jednak być podstawą do nie wydania uczniowi świadectwa.

Pamiętać także należy, że opłata na radę rodziców jest dobrowolna i jej brak także nie może pociągać za sobą żadnych negatywnych skutków dla ucznia.

Ponadto świadectwa są dokumentami urzędowymi, których wstrzymywanie jest niedopuszczalne.

Opłata za świadectwo

Świadectwa szkoła wydaje bezpłatnie. Wymaganie uiszczania za nie opłaty także jest niezgodne z prawem.

Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków w §29 ust. 1 wskazuje wyraźnie, że świadectwa, odpisy świadectw dojrzałości, odpisy aneksów do świadectw dojrzałości, certyfikaty, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, suplementy do dyplomów, suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia, zaświadczenia o zawodzie, zaświadczenia o przebiegu nauczania, zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, indeksy, legitymacje szkolne, e-legitymacje szkolne, mLegitymacje szkolne, legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych i e-legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych są wydawane odpowiednio przez szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego nieodpłatnie. Należy pamiętać, że dotyczy to też szkół niepublicznych.

Nie pobiera się opłat także za dokonanie sprostowania świadectwa. Opłatę można pobrać jedynie za wydanie duplikatu świadectwa - w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r, w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700)