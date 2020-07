Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży - do 11 września 2020 r.

Rusza nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań.

Kogo szukamy?

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 11 września br. nie ukończą 21. roku życia.





Co trzeba zrobić?

To proste! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać go wraz z wymaganym życiorysem do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego).

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, w szczególności uzasadnienia przygotowanego przez kandydata oraz informacji dotyczących spełniania następujących kryteriów:

zaangażowania w wolontariat,

zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne,

osiągane wyniki w nauce.

Do kiedy trzeba wysłać zgłoszenie?

Na zgłoszenia czekamy do 11 września br. Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej MEN w październiku.

O Radzie

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 r. Składa się z 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady.

Więcej informacji na temat kandydowania do Rady Dzieci i Młodzieży można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym MEN, nr tel. 22 34-74-140.

Zachęcamy do zgłaszania się!