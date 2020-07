CKE przedstawiła wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła dziś 31 lipca br. wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu br. W briefingu wzięli udział: Marzena Machałek sekretarz stanu w MEN, Maciej Kopeć podsekretarz stanu w MEN oraz Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

– Dziękujemy wszystkim, że egzamin się odbył. Wyniki są bardzo dobre, mimo, że był przeprowadzany w trudnym czasie i przy obostrzeniach sanitarnych. – powiedziała wiceminister Marzena Machałek podczas briefingu. Podkreśliła, że decyzja o przeprowadzeniu tego egzaminu w sytuacji pandemii nie była łatwą. - Zastanawialiśmy się czy nie zrezygnować. Ale braliśmy pod uwagę to, że egzamin zewnętrzny jest jednym z ważnych elementów rekrutacji. I pozbawienie tego ważnego komponentu rekrutacji mogłoby zrodzić wśród uczniów poczucie niesprawiedliwości. Podjęliśmy tą trudną decyzję i udało się – dodała minister.





Minister Marzena Machałek podziękowała nauczycielom, dyrektorom szkół, uczniom, rodzicom i egzaminatorom za wspólny wysiłek w tym czasie.

– Dziękuję dyrektorom szkół za organizację egzaminów. Dziękuję nauczycielom, bo ten czas nie został stracony, efektywnie mimo specyficznych warunków pracowali z uczniami. Dziękujemy uczniom za ich odpowiedzialność, że się dobrze do tego egzaminu przygotowali. Dziękujemy rodzicom za wsparcie – dodała.

Warto tu wspomnieć o ważnej roli egzaminatorów, którzy jak zawsze nie zawiedli, ale w tych warunkach wymagało to większej pracy. Egzamin się odbył i z satysfakcją mogę powiedzieć, że wyniki jego są bardzo dobre. Ten czas był owocny i dobry dla polskiej edukacji, choć trudny - podkreśliła minister Marzena Machałek.

W swoim wystąpieniu wiceminister Maciej Kopeć również podziękował pracownikom Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych. - Ten czas został dobrze wykorzystany. Patrząc na funkcjonowanie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych, ich pracę, zaangażowanie w przygotowaniu, najpierw próbnego, później właściwego egzaminu ósmoklasisty jak i maturalnego. - Zostały stworzone warunki do tego, by uczniowie mogli się do egzaminu przygotować. Dziękuję również nauczycielom za umożliwienie uczniom konsultacji przed egzaminem – podkreślił minister Kopeć.

Minister dodał, że egzamin jest podstawą w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, która teraz się odbywa - Dziękuję dyrektorom szkół, komisjom, zespołom rekrutacyjnym, za wysiłek, poświęcenie w okresie wakacyjnym. Mimo obostrzeń sanitarnych wszystko przebiega bez zastrzeżeń – podkreślił Maciej Kopeć.