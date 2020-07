Bon żłobkowy - wyższe kryterium dochodowe w Warszawie

Podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy został podniesiony limit miesięcznego dochodu na członka rodziny, który uprawnia do skorzystania z bonu żłobkowego do 3844 zł. W ramach wsparcia można uzyskać 400 zł miesięcznie.

3844 zł - do takiej kwoty warszawscy radni podnieśli kryterium dochodowe dla mieszkańców Warszawy, ubiegających się o warszawski bon żłobkowy.





Za podniesieniem limitu było 59 radnych. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Jedna osoba była nieobecna podczas głosowania.

Bon żłobkowy wynosi 400 zł i można go otrzymać, jeśli zapisze się dziecko do niepublicznego żłobka lub klubu malucha. Bon jest przyznawany co miesiąc, od ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, aż do momentu objęcia go wychowaniem przedszkolnym.

Wsparcie w postaci warszawskiego bonu żłobkowego mogą otrzymać rodzice, którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w Warszawie.