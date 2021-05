Matura z geografii 2021 – co było na egzaminie? Pobierz arkusz matury z geografii na poziomie rozszerzonym i sprawdź zadania z jakimi musieli się zmierzyć maturzyści.

Matura z geografii 2021

13 maja 2021 r. o godzinie 9.00 odbył się egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym. Według informacji podanych przez CKE do matury z geografii przystępuje w tym roku ok. 58 300 tys. zdających, w tym ok. 2300 absolwentów z lat ubiegłych.

Matura z geografii 2021 – jak wygląda?

Arkusz egzaminacyjny zawierał 24 strony. Do rozwiązania maturzyści mieli 30 zadań. Część należało rozwiązać na podstawie barwnego materiału źródłowego. Czas na rozwiązanie arkusza to 180 minut. Maksymalnie można uzyskać 60 punktów.

Na egzaminie można było korzystać z linijki, lupy i kalkulatora prostego.

Matura z geografii poziom rozszerzony

Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym nie jest obowiązkowe. Maturzyści, którzy zdecydowali się pisać ten egzamin nie muszą go zdać. Wynik będzie jednak odnotowany na świadectwie maturalnym.

Matura z geografii 2021 arkusz

Arkusz maturalny przygotowany przez CKE można pobrać tutaj >> MATURA Z GEOGRAFII 2021 ARKUSZ