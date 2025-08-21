REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Co najmniej 19 porodówek zniknęło już z mapy Polski

Co najmniej 19 porodówek zniknęło już z mapy Polski

21 sierpnia 2025, 10:00
Co najmniej 19 porodówek zniknęło już z mapy Polski
Co najmniej 19 porodówek zniknęło już z mapy Polski
Między styczniem 2024 a końcem lipca 2025 w Polsce zamknięto co najmniej 19 oddziałów położniczych. Jak wynika z sondy portalu Rynek Zdrowia, główną przyczyną ich likwidacji była nierentowność.

Coraz mniej porodówek w Polsce

Portal Rynekzdrowia.pl w opublikowanym w czwartek artykule zaznaczył, że choć likwidacja porodówek nie jest na rękę rządzącym, i tak to się dzieje. Szpitale i ich organy założycielskie coraz częściej decydują się na wygaszanie przynoszących straty oddziałów. „W niektórych są dni bez ani jednego porodu” - podkreślono. Cytowany przez portal wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz zauważył, że przy 200-300 porodach oddział generuje stratę rzędu 5-6 mln zł rocznie.

Spadek liczby urodzeń

Portal przypomniał, że spadek urodzeń w Polsce dostrzegalny jest od lat 80. minionego wieku. Ostatni baby boom, czyli okres, w którym wyraźnie wzrosła liczba urodzeń, miał miejsce w 1983 r., kiedy na świat przyszło 723 tys. dzieci. Potem z roku na rok ta liczba spadała, do 272 tys. w 2023 r. i 252 tys. w 2024 r.

oprac. Kinga Olszacka
Co najmniej 19 porodówek zniknęło już z mapy Polski
21 sie 2025

Między styczniem 2024 a końcem lipca 2025 w Polsce zamknięto co najmniej 19 oddziałów położniczych. Jak wynika z sondy portalu Rynek Zdrowia, główną przyczyną ich likwidacji była nierentowność.
