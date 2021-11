Ferie 2022 - kiedy wypadają dla poszczególnych województw?

Ferie 2022 – kiedy wypadają? Które województwa zaczynają ferie w 2022 roku? Czy będą zmiany w związku z pandemią?

Ferie to czas na który wielu rodziców musi zaplanować urlop z wyprzedzeniem. Przyjrzyjmy się terminarzowi ferii 2022 oraz zapowiedziom dotyczącym obostrzeń w związku z 4 falą pandemii koronawirusa. To bardzo ważne w kontekście organizacji zimowych wyjazdów.

Ferie 2022 - kiedy wypadają?

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło już terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii w 2022 roku. Zimowy odpoczynek odbędzie się na przełomie stycznia i lutego. Pierwsze województwa rozpoczną ferie 17 stycznia 2022 r. Ostatnie zakończą je 27 lutego 2022 r.

Które województwa zaczynają ferie w 2022 roku?

W 2022 roku ferie rozpoczynają województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie oraz wielkopolskie. Uczniowie z tych województw będą mieli przerwę od szkoły od 17 do 30 stycznia.

Ferie 2022 - kolejność w poszczególnych województwach

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Kalendarz ferii wygląda następująco:

17 - 30 stycznia 2022 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

24 stycznia - 6 lutego 2022 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

14 – 27 lutego 2022 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Ferie 2022 - do kiedy potrwają?

Ferie 2022 jak co roku potrwają 2 tygodnie. W pierwszych województwach zakończą się 30 stycznia. W kolejnych: podlaskim i warmińsko-mazurskim potrwają do 6 lutego 2022. Na Dolnym Śląsku, Mazowszu, Opolszczyźnie i w województwie zachodniopomorskim do 13 lutego 2022. Ferie jako ostatni zakończą uczniowie z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego – 27 lutego 2022.

Ferie 2022 a pandemia

W zeszłym roku w związku z pandemią koronawirusa ferie zimowe odbyły się w jednym terminie dla wszystkich województw. W tym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji i Nauki nie planuje takich zmian. Za tym, aby ferie odbyły się w zwyczajowym trybie, zgodnie z przedstawionym powyżej harmonogramem, opowiada się m.in. branża narciarska. Po spotkaniu przedstawicieli branży ze stroną rządową i GIS są zapewnienia, że nie będzie rekomendacji do zamknięcia stoków narciarskich w zbliżającym się sezonie – podała Polska Agencja Prasowa.

Póki co nie wiadomo czy będą limity na stokach i jakie obostrzenia i środki ostrożności będą obowiązywać. Na ten moment wygląda jednak na to, że zimowy wyjazd będzie możliwy. Tym bardziej, że z zapowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że przy czwartej fali koronawirusa nie chce on wprowadzać lockdownu. W związku z tym hotele i pensjonaty w górach już cieszą się dużym zainteresowaniem. Jeśli ktoś planuje więc spędzić ferie z dziećmi na stoku czy na spacerach np. w Tatrach powinien dość wcześnie rezerwować termin.