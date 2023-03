Maturzyści 2023 – CKE pomoże aplikować na uczelnie w Danii

Maturzyści chcący studiować na uczelniach w Danii muszą złożyć dokumenty do 5 lipca – termin ten jest od kilku lat w tym kraju niezmienny. Tymczasem w 2023 r. termin ogłaszania w Polsce wyników egzaminu maturalnego oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach, został ustalony na 7 lipca. Podobna sytuacja może dotyczyć również innych uczelni zagranicznych, np. szwedzkich. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z pytaniem, czy istnieje możliwość zmiany harmonogramu w taki sposób, aby umożliwić osobom zainteresowanym podjęcie studiów na europejskich uczelniach.

Czy można zmienić harmonogram maturalny

W tym roku szkolnym Centralna Komisja Egzaminacyjna nie widzi możliwości zmiany harmonogramu – poinformował rzecznika dyrektor CKE Marcin Smolik.

Kandydaci na uczelnie duńskie muszą złożyć dokumenty do 5 lipca. Polscy maturzyści dostaną świadectwa 7 lipca ShutterStock

Harmonogram maturalny jest ustalany z uwzględnieniem wielu zmiennych – napisał do RPO Smolik. Są to m.in. liczba zdających poszczególne egzaminy w danym roku kalendarzowym, kalendarza roku szkolnego, a także możliwości organizacyjne okręgowych komisji egzaminacyjnych, które bezpośrednio odpowiadają za przeprowadzenie egzaminu. Mają tu przede wszystkim znaczenie kwestie związane z zaangażowaniem egzaminatorów do sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych, sczytywania kart odpowiedzi, druku i wysyłki świadectw i innych dokumentów.

Szczególnym wyzwaniem – w ocenie CKE – w sprawnym przeprowadzeniu egzaminów w sesji głównej jest konieczność jednoczesnego przeprowadzania – a zatem transportu prac do i z ośrodków sprawdzania, samego sprawdzania i oceniania rozwiązań zadań, sczytywania kart odpowiedzi, druku dokumentów - wszystkich trzech egzaminów, tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych w maju – czerwcu danego roku.

Wszystko to – napisał dyrektor CKE – sprawia, że niemożliwe jest uwzględnienie dodatkowo terminów rekrutacji na uczelnie w innych państwach, tym bardziej że terminy te również nie są jednolite.

Jak CKE pomoże maturzystom

Dyrektor CKE zadeklarował, że Komisja jest gotowa wystawić zaświadczenie wszystkim osobom, które planują aplikować na studia wyższe w Danii lub Szwecji, że przystąpiły do egzaminu maturalnego w 2023 r., a wyniki tego egzaminu będą znane 7 lipca.

Uczelnie duńskie lub szwedzkie, którym zależy na rekrutacji kandydatów z Polski, nie powinny – zdaniem dyrektora CKE – robić problemów z przesunięciem terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Czy maturzyści zgłaszali problem do CKE

Do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 26 października 2022 r. wpłynął jeden e-mail o ewentualnych problemach z rekrutacją na studia w Szwecji, a więc już po ogłoszeniu harmonogramu. CKE nie otrzymała żadnych sygnałów o problemach z rekrutacją na uczelnie w Danii lub w jakimkolwiek innym państwie, poza wspomnianym wyżej.