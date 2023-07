"Dobry start". Dlaczego warto złożyć wniosek jak najszybciej? Ile można otrzymać na wyprawkę szkolną?

Wyprawka szkolna. Trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu "Dobry start". Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że pod koniec tygodnia ruszą wypłaty świadczeń. Jak można złożyć wniosek?

300 zł dla każdego ucznia

Od 1 lipca trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu "Dobry start". To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka.

"Obsługa programu przebiega bardzo sprawnie. Każdego dnia do ZUS wpływają nowe wnioski. Rodzice i opiekunowie złożyli już 1,2 mln wniosków o +Dobry start+. To istotne wsparcie dla wielu rodzin" – wskazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Wypłaty świadczeń mają ruszyć pod koniec tygodnia.

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski o "Dobry start" można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski o świadczenie, tak jak w latach ubiegłych, można składać od 1 lipca do 30 listopada danego roku. Wnioski po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Kiedy wypłaty za wnioski złożone po wakacjach?

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/

