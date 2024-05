Egzamin ósmoklasisty 2024. Na pierwszy ogień język polski

Wtorek jest dniem, w którym ponad 226 tysięcy uczniów ósmych klas szkół podstawowych przystąpiło do egzaminu pisemnego z języka polskiego. To trzydniowy maraton, w którym każdego dnia uczniowie zdają egzamin z innego przedmiotu. Warto zwrócić uwagę na obecność 11,6 tysiąca uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marcin Smolik, zapewnia, że wszystko przebiega spokojnie i zgodnie z planem.

Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch części: testu (zadania zamknięte i otwarte) oraz wypracowania na jeden z dwóch tematów – o charakterze argumentacyjnym lub twórczym. Całość potrwa 120 minut, ale dla uczniów z dostosowanymi warunkami, np. dyslektyków, czas może być przedłużony do 180 minut. Uczniowie z Ukrainy mogą liczyć na jeszcze dłuższy czas – do 210 minut.

Egzamin z matematyki już w środę

Jutro uczniowie zmierzą się z egzaminem z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Warto zauważyć, że w tym roku egzamin ósmoklasisty opiera się na wymaganiach egzaminacyjnych, a nie na podstawie programowej kształcenia ogólnego. Te zmiany wprowadzono w związku z pandemią COVID-19, a obecne wymagania egzaminacyjne obowiązują po raz ostatni. Od nowego roku szkolnego wrócimy do wymagań z podstawy programowej.

Egzamin ósmoklasisty. Dostosowania dla uczniów z Ukrainy i ważne daty

Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania, takie jak wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego oraz tłumaczenie arkuszy egzaminacyjnych z matematyki i języka obcego (w przypadku matematyki zarówno zadań, jak i instrukcji, a w przypadku języka obcego – instrukcji). Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, będzie go pisał w drugim terminie – 10-12 czerwca. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa punktów to oceny za egzamin, a druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.