Mniej nauki w roku szkolnym 2024/25? Odchudzona podstawa programowa staje się faktem

W skarbcu NBP już 363 tony złota. To ok. 13 proc. wartości rezerw walutowych. Ma być 20 proc.

W 2024 roku Narodowy Bank Polski kupił 5 ton złota - poinformował 6 czerwca 2024 r. na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński. W sumie NBP ma już ok. 363 tony złota, co odpowiada ok. 13 proc. wartości ogółu rezerw walutowych - dodał.