Rzecznik ZUS przypomina studentom o złożeniu dokumentów. Ich brak oznacza utratę świadczenia!

Wnioski o rentę rodziną w październiku Do 31 października studenci mają czas na złożenie wniosków o wypłatę renty rodzinnej.

Do 31 października studenci mają czas, aby złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. W przeciwnym razie stracą świadczenie.

REKLAMA

Autopromocja

Poważne konsekwencje nie złożenia wniosku o rentę

"Jeśli student spóźni się i dokumenty złoży dopiero w listopadzie, wtedy rentę rodzinną za październik straci" - wskazał rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – nawet do 25. roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia. Edukację studenta potwierdza zaświadczenie z uczelni.

Wniosek o dalszą wypłatę świadczenia

ZUS przypomniał, że studenci, którzy chcą w dalszym ciągu otrzymywać rentę rodzinną, powinni do końca października złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia razem z zaświadczeniem z uczelni, że kontynuują naukę. Zaznaczono, że nie warto zwlekać z dopełnieniem formalności, by nie stracić październikowego świadczenia.

Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem. "Jeśli student spóźni się i dokumenty złoży dopiero w listopadzie, wtedy rentę rodzinną za październik straci" – wytłumaczył PAP rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodał, że takie zaświadczenie z uczelni powinny dostarczyć osoby, które rozpoczęły studia w październiku oraz te, których zaświadczenie było wydane tylko na rok. Podkreślił, że jeśli zaświadczenie z uczelni zostało wydane na cały okres studiów - nie wygasło - nie trzeba dostarczać do ZUS-u nowego zaświadczenia.

Osoby pobierające rentę rodzinną muszą także pamiętać, aby na bieżąco informować ZUS o przerwaniu nauki. Jeśli tego nie zrobią, to ZUS będzie nadal wypłacał rentę, którą trzeba będzie później zwrócić z odsetkami.