DGP: 7 terminów wypłaty 14 emerytury. Jakie? Ile? Dla kogo?

PFRON dopłaca 110 500 zł do samochodu wartego 130 000 zł. Wkład własny tylko 19 500 zł

Od 1 sierpnia 2023 r. ruszył kolejny nabór wniosków o dopłaty do samochodów służących osobom niepełnosprawnym. Górna wartość samochodu do której dołoży się PFRON, to 300 000 zł (dofinansowanie 185 000 zł) albo 230 000 zł (dofinansowanie 154 500 zł).