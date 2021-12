Kto w Warszawie zapłaci mniej za śmieci

Od 1 stycznia 2022 r. samotni warszawiacy zapłacą mniej za śmieci. W związku z nowym systemem opłat za odbiór odpadów warszawscy radni zdecydowali o uruchomieniu pomocy osłonowej.

"Pomoc osłonowa skierowana będzie do warszawiaków w trudnej sytuacji materialnej, dla których nowy system opłat za odbiór odpadów może być dużym obciążeniem. O wsparcie będą mogły ubiegać się osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie" - poinformował ratusz.

Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej

By otrzymać pomoc, trzeba będzie zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy zamieszkania. Wsparcie będzie udzielane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących utrzymania budynku lub lokalu. O zasiłek celowy będzie można ubiegać się od 1 stycznia 2022 r.

"W przypadku samotnych osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych, przyznana kwota może być przekazywana bezpośrednio na konto administratora budynku na poczet opłat czynszowych – z uwagi na to, że opłata za odpady wliczana jest do czynszu. W przypadku osób samotnych z budynków jednorodzinnych, pomoc trafi bezpośrednio do mieszkańca i to on będzie odpowiedzialny za samodzielne regulowanie należności związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego" - informuje ratusz.

Obniżka opłaty za śmieci o 50%

Pomoc będzie wynosić minimum 50 proc. ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne. Finalna wysokość wsparcia zostanie ustalona przez pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej.